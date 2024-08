Igualada commemora 25 anys de futbol femení

25 anys són molts. En són per una parella casada, per un fill, per un cotxe, si és que encara hi arriben... I també són motiu de celebració. Sobretot quan es tracta de les primeres passes d'un club que naixia a la capital anoienca poc abans de canviar de segle. CF Igualada femení: la història d'un somniés una exposició que des d'avui i fins al 13 de setembre omplirà la sala d'exposicions de l'Arxiu Comarcal de l'Anoia amb material i "moments" que pretenen posar en context l'efemèride que va representar la creació d'un primer equip de futbol femení federat a la ciutat.

Gloria Mestres i Elena Alert són les comissaries de l'exposició. Mestres va ser cabdal en la primera generació de futbolistes, de fet, com confessa Alert, "va ser seva la idea de commemorar els 25 anys. En algunes reunions es veia amb antigues companyes, i es van adonar que tenien molt material escampat, sobretot moments". Totes aquestes fitxes, actes i fotografies, ara ja unificades i documentades, esdevenen claus per a fer una radiografia històrica de l'entitat.

Alert és la jugadora més emblemàtica de la segona meitat de la història del club, i "amb molta ajuda d'altres jugadores i persones que van passar per l'equip" han acabat de recollir elements de la història més recent. A més de l'exposició, avui també s'ha projectat per primera vegada un documental que "repassa la història del club de manera més vivencial, amb molts testimonis". Un metratge audiovisual que clou amb la perspectiva d'una jugadora actual del club, i que mostra l'enorme canvi que ha viscut l'esport femení a Igualada els darrers 25 anys.