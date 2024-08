La UD San Mauro encara el repte de la consolidació a la Lliga Elit

«En el decurs de les darreres temporades, la millora constant de les prestacions de l’equip ens ha facilitat l’accés a la Lliga Elit. Després d’assolir aquesta fita inesperada, ara és el moment de demostrar que som capaços de mantenir el que hem aconseguit i de deixar palès que el primer equip de la UD San Mauro pot competir i consolidar-se a aquesta categoria. Sens dubte, el nostre objectiu serà certificar la permanència. Un desafiament que afrontem sense cap mena de pressió negativa, però amb l’anhel inequívoc de superar-lo».

Jesús Milán Luque, el tècnic igualadí que ha guiat fins a la Lliga Elit aquella formació que l’aturada de les competicions pel confinament decretat arran de l’esclat de la covid va salvar del descens a la Tercera Catalana, el març del 2020, en signar dos ascensos en tres exercicis, expressa amb aquestes paraules el seu sentir a l’hora d’entomar el repte de consolidar l’equip representatiu de Santa Margarida de Montbui a la categoria més alta en la qual ha militat.

A l’hora d’entomar aquesta difícil empresa, el seny ha estat el principal conseller de la junta directiva i de la direcció esportiva del club. No endebades, l’entrenador i divuit dels vint-i-dos jugadors que van protagonitzar l’ascens continuaran a l’equip. Jesús Milán Luque ho argumenta. «La meva prioritat era dirigir la UD San Mauro, almenys, una temporada més. Només una proposta irrefusable d’una formació de superior categoria m’hauria obligat a obrir un període de reflexió». «He tingut ofertes d’altres conjunts de la Lliga Elit, però no em compensaven. Oimés quan coneixia el tarannà dels nostres futbolistes, un grup de jugadors fidel i compromès, molts dels quals ja m’havien deixat clara la seva intenció de continuar a la formació maurista», revela el tècnic.

Jesús Milán Luque inicia la seva quarta temporada com a màxim responsable tècnic del conjunt montbuienc / JORDI BIEL

Experiència i potencialitats

L’aposta per la continuïtat no és capriciosa. «Des del cos tècnic i la direcció esportiva», assenyala Jesús Milán Luque, «considerem que la plantilla aplega una barreja ideal de jugadors amb experiència a categories superiors, que exemplifiquen futbolistes com Bernat Benito, Sergi Escofet i Hicham Karrocuh, i de joves valors amb un gran potencial i marge de progressió. El talent de jugadors com Jon Lobo, Otger Sastre i Èric Compte Copoví ho demostra. A més, no hem d’oblidar que la UD San Mauro va ser el campió de grup de Primera Catalana que va marcar més gols (67) i que en va encaixar menys (23). Una dada estadística que havíem de valorar», emfasitza.

Cinc fitxatges, dues tornades

Per compensar les baixes de l’emblemàtic i veterà defensa central David Baraldés (FC Fàtima), dels mitges puntes Dani Vargas (UE Tàrrega) i Arnau Puentes (FC Pirinaica), així com la del davanter d’Ullastrell Marc Vilajosana (retirat), la UD San Mauro ha concretat el fitxatge del central Jairón Rubén Espinosa (CF Igualada), del lateral esquerre Lluc Maymó (UE Tàrrega), del mig centre defensiu Isaac Olmo (FC Vilafranca), de l’extrem Biel Rodríguez Arnaus (UE Vic) i del davanter Arnau Cañas (Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca). Jesús Milán Luque detalla que «la incorporació de Jairón Rubén Espinosa ens permet tenir a la plantilla un central esquerrà que també pot jugar de lateral, un perfil de futbolista que ens faltava. D’altra banda, l’arribada de Lluc Maymó facilita que Ferran Puche pugui jugar a una posició més avançada i explotar tot el seu potencial ofensiu». L’entrenador anoienc lloa «la capacitat de treball d’Isaac Olmo, un futbolista incansable que no podíem deixar escapar» i destaca «el desequilibri» que és capaç de generar l’avinyonenc Biel Rodríguez Arnaus i «la mobilitat» d’Arnau Cañas.

Lluc Maymó, Jairón Rubén Espinosa, Arnau Cañas, Isaac Olmo i Biel Rodríguez Arnaus, les cinc incorporacions, han de dotar de més recursos la plantilla de la UD San Mauro / JORDI BIEL

A més, si el central Cristian Castaño recupera la forma física després de superar el calvari de dos cursos esportius perduts com a conseqüència de dues greus lesions, i el lateral dret Roger Martínez acaba de refer-se de la que va tenir el setembre passat al Municipal de les Comes, «de ben segur, les possibilitats de l’equip d’eludir les quatre places que aboquen al descens de categoria augmentarien de forma exponencial». «La competició serà molt igualada, només la UE Castelldefels i el CF la Pobla de Mafumet tenen plantilles d’un nivell superior» conclou, Jesús Milán Luque.