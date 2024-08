L’ascens és l’objectiu inequívoc del nou projecte esportiu del CF Igualada

«Hi ha il·lusió a la ciutat. Pels carrers d’Igualada es torna a parlar del primer equip masculí de l’entitat. El nou projecte esportiu del CF Igualada engresca i la configuració de la plantilla ha generat expectació. Els aficionats tenen ganes de veure jugar l’equip i els futbolistes i els membres del cos tècnic volem estar a l’alçada de les seves expectatives». L’entrenador vilanoví resident a Manresa Edu Berrocal, el tècnic que ha de capitanejar el nou cicle esportiu que inicia la nau capitana del club blau, explicita així les sensacions que li transmeten els aficionats igualadins.

La incorporació a la junta directiva del CF Igualada de l’empresari establert a la capital de l’Anoia Francisco Macanás, exjugador del RCD Espanyol i artífex dels dos ascensos consecutius que han permès al FC Fàtima pujar fins a la Segona Catalana, ha de marcar un punt d’inflexió en la trajectòria del primer equip masculí de l’entitat. A més, recordem que el dilluns, 20 de maig, el màxim dirigent del club anoienc durant l’última dècada, Francesc Jorba, va cedir la presidència al directiu i empresari Josep Padró. Francisco Macanás és el màxim responsable de l’àrea esportiva del degà del futbol igualadí.

Edu Berrocal i el seu equip de col·laboradors van agafar les regnes de la formació blava la primavera passada, quan només faltaven set jornades per al final de la lliga al grup 2n de la Primera Catalana i el CF Igualada maldava per mantenir la categoria. Inicialment, els resultats van ser desfavorables (un empat i dues derrotes), però els deu punts assolits en el tram final de la competició (tres victòries i unes taules) van garantir la permanència al conjunt anoienc. Després, només va caldre confirmar la seva continuïtat.

La plantilla del CF Igualada / Regió7

«Quan vam acceptar la proposta del club, va ser per bastir un projecte esportiu a mitjà termini que pretén tornar i consolidar el CF Igualada a la Tercera Federació. Fins i tot, se’ns va garantir que la confiança en nosaltres es mantindria en el cas d’un hipotètic descens. Per tant, en acabar la lliga, només es va haver de ratificar els pactes als quals havíem arribat amb anterioritat», detalla l’entrenador originari de Vilanova del Camí.

Així doncs, una vegada segellada la permanència a la Primera Catalana, Edu Berrocal va entomar el desafiament de remodelar una plantilla «excessivament jove, en la qual hi havia pocs futbolistes amb capacitat de lideratge». El tècnic es va plantejar aconseguir la renovació de set jugadors, un objectiu que es va assolir amb una única excepció, la del fiable defensa central sabadellenc Òscar Oliver (CE Júpiter).

A continuació, es va confirmar que tres futbolistes del juvenil A blau s’integrarien a la plantilla del primer equip: el porter Nil Serra, el mig centre Victor Borrel i el mitja punta Aleix Marí. El lateral dret de l’Olivella Arnau Villanueva va refusar aquesta possibilitat per raons logístiques i va fitxar per la UE Sitges.

Jugadors contrastats a Tercera

Per configurar una plantilla competitiva es va prendre la decisió d’incorporar, majoritàriament, a futbolistes amb experiència a Tercera. No endebades, sis dels deu fitxatges de la formació blava militaven la temporada passada a la cinquena categoria estatal. Una segona premissa va ser «possibilitar la tornada al club dels jugadors anoiencs que jugaven a la Tercera Federació», assenyala Edu Berrocal.

La concreció d’aquests dos objectius l’exemplifiquen els fitxatges del porter Adri Rojas (AE Prat), del lateral dret Arnau Cuadras (FC Vilafranca), de l’emblemàtic defensa central esquerrà o lateral Valentín Merchán (AE Prat), olesà resident a Masquefa, i del davanter Sergio Sandoval (CF Damm). «Sabem que la consecució de l’ascens a la Lliga Elit, el primer pas per reconquerir una plaça a la Tercera Federació, no serà una empresa fàcil, oimés en un grup en el qual figuren d’altres equips històrics com el CF Balaguer, el CE Júpiter, el FC Martinenc o la UE Sants, però lluitarem per aconseguir-ho», sentencia Edu Berrocal.