Dues púgils santvicentines als mundials juvenils de Kick Boxing

Alèxia i Xènia Martínez, del CEKB Pugnator Castellet competiran a partir de demà i fins el primer de setembre en els Campionats del Món Juvenils de Kick Boxing. Les sèries es celebran a Budapest i les dues germanes santvicentines prendran part de dues modalitats: la de Kick Light (KL) i Light Contact (LC).

Totes dues es van guanyar la plaça assolint grans resultats als estatals que es van celebrar a Guadalajara. La germana gran, l’Alèxia, competirà en la categoria junior i en un pes de -55kg. Serà la seva segona participació en una competició internacionals, ja que l’any passat va ser bronze als europeus d’Istambul. Qui debutarà serà la Xènia, la germana petita, que és Old Cadet en pes de -50kg.

Per a totes dues, la temporada d'enguany ha estat el seu debut a la categoria on competeixen, però això no els va impedir brillar als Campionats d'Espanya. Un torneig en el qual es van penjar dues medalles de bronze, una de plata i un or.