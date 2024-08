La Juventus FC incorpora el bagenc Iván López

De Sant Fruitós de Bages a l’Academy Elite de la Juventus FC de Torí passant pel futbol formatiu del Deportivo Alabès. Dimecres de la setmana passada, el prometedor davanter bagenc Iván López Comellas, de 16 anys, va signar el contracte que el vincularà durant els tres propers cursos esportius amb la Juventus FC. La insistència dels responsables del futbol formatiu de la Vecchia Signora ha possibilitat que els seus homòlegs d’El Glorioso accedissin al traspàs per una quantitat significativa que es pot arribar a quadruplicar.

«La Juventus FC valora, sobretot, el potencial que els tècnics entreveuen en les característiques i aptituds futbolístiques del meu fill. A més, tot i la seva joventut, és una persona molt madura i assenyada que destaca per la seva personalitat», detalla Iván López Vendrell, exjugador del CE Manresa i pare del prometedor davanter. «L’estiu del 2023, quan encara tenia 15 anys i no podia signar un contracte professional, va rebre ofertes dels planters de quatre clubs de la Primera Divisió: el Reial Madrid CF, el València CF, el Vila-real CF i el Reial Betis. Aleshores, vam prendre la decisió que continués la seva formació al Deportivo Alabès», revela. Enguany, però, la proposta del conjunt italià era irrefusable.

Iván López Comellas és a la capital del Piemont des de la setmana passada. Tot i tenir només 16 anys, el davanter militarà aquesta propera temporada a la formació sub-20 de la Juventus FC que competeix a la màxima categoria de la lliga anomemada Primavera, el conjunt en el qual els millors valors de l’acadèmia de la Vecchia Signora juguen abans d’accedir al filial o sub-23, denominat Juventus Next Gen (Sèrie C). El santfruitosenc s’entrena a les instal·lacions del Juventus Center del conjunt italià i viu a la Juventus Residency Academy.

L’estada de tres cursos esportius al futbol formatiu del Deportivo Alabès ha estat fonamental en la progressió del davanter bagenc. Iván López Vendrell va intentar que el seu fill es decantés per practicar el bàsquet i el va inscriure a l’escola d’iniciació a aquest esport de l’ASFE. «No volia, de cap manera, que jugués a futbol. Li volia estalviar algunes de les doloroses experiències que hi vaig viure».

Malgrat tot, ben aviat la passió futbolística del seu fill va determinar el futur esportiu del vailet i el bagenc va iniciar la seva etapa formativa al FC Fruitosenc, on va militar una temporada i al Club Gimnàstic de Manresa, on va jugar quatre exercicis. Aleshores, els responsables de l’àrea de captació del futbol base del RCD Espanyol van copsar el potencial del jove aprenent de futbolista. Iván López Comellas va jugar tres exercicis als equips formatius del club blanc-i-blau abans de fitxar pel Deportivo Alabès, l’estiu del 2021.

La primera temporada a Vitòria, tot i ser cadet de 1r any, va integrar-se a la plantilla del cadet A que milita a la Kadeteen Euskal Liga i va ser el màxim golejador de l’equip. El curs esportiu 2022-23 va tornar a excel·lir com a golejador al juvenil B babazorro i la temporada passada, la seva 1a com a juvenil, el santfruitosenc va jugar a cavall de la formació juvenil que milita al grup 2n de la Divisió d’Honor (6 gols) i del Deportivo Alabès C (Tercera Federació-Grup 4t). Iván López Comellas va marcar 5 gols en els 25 partits que va competir a la cinquena categoria estatal.