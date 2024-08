Un matrimoni de Balsareny visita el Race Village de la Copa Amèrica: «Tenim curiositat per veure els vaixells»

El Race Village habilitat per l'organització de la Copa Amèrica de Vela per seguir l'esdeveniment s'ha omplert d'aficionats i curiosos en la primera jornada de la competició. Es tracta d'un espai ubicat al Moll de la Fusta, obert al públic, amb aforament per a 9.500 persones i més de 25.000 metres quadrats, que disposa de pantalles gegants per seguir les proves, així com oferta d'oci i restauració. La zona ha obert les portes a les 12 h d'aquest dijous i, des d'aleshores, el degoteig de gent que s'ha anat reunint per seguir la primera prova -programada per a les 14 h- ha estat constant. Entre els assistents, un matrimoni de Balsareny (Bages) que s'ha desplaçat expressament a la capital "per veure els vaixells i l'ambient en directe".

Josep Serra i la Montse Valdés són un matrimoni que han vingut de Balsareny i passaran el dia a la capital catalana per conèixer l'esdeveniment. "Tenim curiositat per veure els vaixells, la velocitat, la forma... per la tele ho veus una mica, però aquí en directe i amb l'ambient, està molt bé", afirma la Montse. "De tant en tant venim a Barcelona i hem pensat que avui hi hauria bon ambient".

La família Pérez Fernández ha afirmat que han vingut des de Ripollet per "conèixer l'esdeveniment i veure les curses". Preguntat per les crítiques a l'esdeveniment per part d'alguns veïns, Xavier Pérez admet que és una celebració que pot "molestar molt" a la gent que viu a la capital, però afirma que també "dona potencial a la ciutat i a Catalunya". "Han de ser esdeveniments controlats".

Per la seva banda, la Maria, la Carmen i la Rocío Ruiz, tres germanes que han viatjat expressament des de Madrid per veure la competició, expliquen que han vingut acompanyades dels seus pares perquè tota la família és aficionada a la vela. "Ens han passat l'afició". Es quedaran a la ciutat durant cinc dies per veure algunes de les proves i, posteriorment, "aprofitaran" per conèixer Barcelona. Alhora, coincideixen que es tracta d'un esdeveniment que "va bé" per la ciutat i reiteren que si se celebra "amb organització no ha de generar cap problema".

Al seu torn, la Gabriela i el Daniel, italians residents a Barcelona, han vingut a la Race Village a veure l'ambient i a passar el matí. "No som molts experts de vela, però ens agrada l'ambient, vivim aquí i tenim el matí lliure i hem vingut a donar una volta, a prendre alguna cosa... Ens agrada molt l'ambient".

El Race Village, al Moll de la Fusta, és el punt neuràlgic de l'esdeveniment, amb aforament per a 9.500 persones i més de 25.000 metres quadrats. Compta amb pantalles gegants i oferta d'oci i restauració i l'Ajuntament de Barcelona també hi ha programat a partir del dia 30 d'agost actuacions musicals en l'escenari principal. A la zona de platges també hi ha "fan zones" a la plaça del Mar i als entorns del Bogatell.

La prova esportiva també es pot veure en directe des del dic de recer del Port Olímpic, així com la plaça Rosa dels Vents i el nou passeig del Trencaones, que serveixen com a miradors ciutadans, sobretot per veure les sortides i arribades de les regates.

Matí de circulació tranquil·la

Pel que fa a la circulació als entorns de l'esdeveniment, el matí ha estat tranquil i, de fet, no s'ha activat cap dels punts de control habilitats, si bé aquests estaven a punt en diferents punts propers a la Barceloneta, on s'han col·locat tanques i altres elements de senyalització. De fet, des del consistori ja van explicar que les restriccions s'aplicarien en funció de l'afluència de públic, un fet que pot portar que en determinades hores i espais l'accés amb vehicle privat quedi restringit.

Els vehicles d'ús privat dels residents i treballadors de la zona han hagut d'acreditar-se i ja ho han fet més d'11.000. D'altra banda, pel que fa als taxis, VTC's i els vehicles de distribució de mercaderies, poden desplaçar-se sense necessitat de permís. Mentre duri la prova esportiva també hi ha reforç del transport públic en les zones pròximes al front marítim i es recomana l'ús del transport públic, a peu o en bicicleta.