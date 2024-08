El Club Gimnàstic s’estrena a Primera Catalana sense renunciar a res

Les peculiaritats intrínseques a una entitat esportiva centrada en la formació com el Club Gimnàstic de Manresa propiciaven que, històricament, la nau capitana del club escapulat fos el seu conjunt juvenil A. Una formació que, d’un temps ençà, ha esdevingut un clàssic de la Lliga Nacional Juvenil, tot i que la pròxima temporada militarà, per segona vegada, a la màxima categoria estatal, la Divisió d’Honor. En aquest context, durant les últimes quatre dècades, el Club Gimnàstic de Manresa ha tingut un primer equip en diferents etapes, però els gestors de l’entitat sempre van anteposar la funció social que desenvolupava a la consecució de grans fites esportives.

La decisió de l’actual direcció esportiva del club bagenc de bastir un conjunt per nodrir de prometedors futbolistes al FC Andorra podria dotar l’entitat d’un nou referent: el primer equip. No endebades, el dilluns, 24 de juny, l’Assemblea General Extraordinària d’associats del Club Gimnàstic de Manresa va ratificar l’acord de fusió de l’entitat escapulada amb el CF Artesa de Lleida i, per tant, la creació de l’esmentada formació. Tal com va detallar aleshores a Regió7 Roger Giribet, màxim responsable i coordinador del Club Gimnàstic de Manresa, «el primer equip ha d’esdevenir un conjunt sub-23 que aplegui els millors juvenils sorgits del planter i a altres jugadors fitxats a conseqüència de la seva projecció. A mitjà termini, aquesta formació ha de militar a la Tercera Federació».

Quaranta-nou dies després de prendre la decisió de configurar el conjunt que, aquest exercici, debutarà a la Primera Catalana, el primer equip del Club Gimnàstic de Manresa va iniciar les sessions preparatòries de pretemporada. I ho va fer amb una plantilla integrada, a hores d’ara, per 22 futbolistes que no renuncia a assolir l’ascens a la Lliga Elit, en la qual tots els jugadors són sub-23 amb l’excepció del mitges puntes bagencs Izan Checa i Biel Rodríguez Pérez, dos teòrics veterans de 25 anys.

Un entrenador inconformista

El tècnic que ha entomat el desafiament de dirigir el Club Gimnàstic de Manresa és el vallesà Francesc Kiku Parcerisas, de 34 anys. L’entrenador originari de Santa Eulàlia de Ronçana va agafar el relleu de Ferran Costa com a màxim responsable del CF Badalona Futur (Segona Divisió RFEF) quan, la primavera passada, l’artífex dels èxits esportius que va assolir, recentment, el CE Manresa va fitxar pel FC Andorra.

Tot i la seva joventut, Kiku Parcerisas compta amb el bagatge d’haver dirigit a cinc formacions de la Lliga Nacional Juvenil, a més del CE Banyoles (Primera Catalana) i el CF Badalona (Divisió d’Honor Juvenil). «La seriositat del projecte esportiu que em va presentar el Club Gimnàstic de Manresa i l’al·licient de completar la forja de futbolistes de talent per al FC Andorra, va propiciar una ràpida entesa», revela l’entrenador vallesà.

La configuració de la plantilla tricolor, recordem que les dotze o tretze formacions considerades d’elit per l’entitat adoptaran la temporada vinent els colors característics de l’equip representatiu del Principat d’Andorra, va ser «menys laboriosa del que havíem previst. Els futbolistes que volíem incorporar es van mostrar molt receptius i tots els jugadors sub-23 que hem fitxat tenen possibilitats de jugar al FC Andorra si la seva progressió és l’adequada», assenyala Kiku Parcerisas.

Una de les prioritats de la direcció esportiva de l’entitat va ser «donar l’oportunitat de militar al filial a tot un seguit de futbolistes formats al Club Gimnàstic de Manresa que no havien tingut aquesta possibilitat en finalitzar la seva etapa com a juvenils». No endebades, la plantilla aplega, almenys, a vuit jugadors bagencs.

Kiku Parcerisas és conscient que «aquesta pretemporada, tenim el repte de crear un equip sense cap base prèvia, de propiciar que els futbolistes es coneguin, de definir rols, de fer pinya», però es mostra ambiciós. «La meva intenció és forjar un equip guanyador. Per lògica, hauríem d’anar de menys a més en el decurs de la competició. No renuncien a res. Durant el tram inicial de la lliga el nostre objectiu serà no cedir gaire avantatge als equips capdavanters. Després, de ben segur, hi competirem de tu a tu».