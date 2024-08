Gündogan deixa el Barça i posa rumb al City de Pep Guardiola

Ilkay Gündogan tanca la seva etapa al Barça. L’alemany marxarà al Manchester City per a recuperar el projecte del santpedorenc Pep Guardiola, en el qual va passar la major part de la seva carrera. Després d’una temporada al conjunt blaugrana, Gündogan ha dit adeu.

Potser els problemes per a inscriure jugadors i la massa salarial han estat determinants, o potser l’acomiadament de Xavi Hernández. El que està clar és que el club necessita alliberar massa salarial com sigui per inscriure Dani Olmo i davant la incapacitat d’obligar els jugadors que no interessen a marxar, l’alemany ha fet un pas al capdavant que pot salvar la vida al Barça. No era el desitjat, però ara ha estat obligatori.

Un moviment que no deixarà ni un sol euro a la caixa del Barça, ja que arriba a l’Etihad amb la carta de llibertat. Un fitxatge que pot obrir definitivament les portes a la inscripció a La Lliga de l’egarenc Dani Olmo, que podria debutar en competició oficial, demà (19.00 h), contra l’Athlètic Club.