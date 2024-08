Toni Bou es pot proclamar demà campió del món de TrialGP

Després de poc més d'un mes d'aturada estival, Toni Bou té a l'abast el seu divuitè títol de TrialGP. El pilot de Piera ha guanyat en vuit de les set jornades de competició disputades enguany i en l'única ocasió en què no va encapçalar la classificació, va ser segon en la segona jornada de competició disputada a Andorra. Bou en tindria prou acabant la prova de diumenge per davant del seu company d'equip i principal perseguidor en la classificació al mundial, Gabriel Marcelli.

La sisena i penúltima prova del Mundial de TrialGP tindrà una anomalia, ja que en comptes de disputar-se dues jornades de competició, només se'n competirà en una, la del diumenge. Bou es mostra amb ganes d'afrontar aquesta primera oportunitat de fer-se amb un nou títol, "l'estiu ha anat bé, hem pogut recuperar i ja ens estem preparant per tornar al més alt nivell".

El circuit on es pot definir el mundial, al municipi occità de Cahors, també agrada al pilot de Piera "té moltes zones indoor amb molt de públic, així que m'encantaria fer un bon resultat". Tot i ser el gran dominador de la disciplina, Bou no es confia "sempre hi ha aquest punt de pressió quan podem assolir un títol, però ens centrarem en fer una bona cursa".