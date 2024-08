Tres atletes bagencs de l’Avinent viatgen a Lima per rubricar un gran curs

Dimarts vinent es donarà el tret de sortida als Campionats del Món d’Atletisme sub-20 a Lima. Un esdeveniment "diferent a qualsevol" i que enguany, comptarà amb la participació de set esportistes vinculats al nostre territori. Entre ells, tres atletes bagencs de l’Avinent Manresa: la saltadora d’alçada Ona Bonet, el saltador amb perxa Martí Serra i el velocista Biel Cirujeda. Tots tres es van guanyar la plaça al Mundial gràcies a uns excepcionals Campionats d’Espanya on Bonet es va penjar la medalla d’or en la seva especialitat, Serra la de plata i Cirujeda el bronze als 400 metres. Els tres bagencs encaren el seu debut a una competició d’abast mundial "amb moltes ganes malgrat les nombroses dificultats viscudes el darrer mes".

Encara que cap d’ells hagi pres part en més d’una competició d’àmbit mundial, la seva fam i ganes de demostrar el seu bon estat de forma és encoratjador. "El mundial era un dels meus objectius des de l’inici de la temporada, espero entrar a la final i fer una bona actuació, això em faria estar satisfet" expressa Serra, tot i no oblidar que "últimament no he tingut les millors sensacions mentre entrenava, però confio que la motivació i pressió de ser a Lima em facin donar el meu màxim". Bonet opta per ser una mica més previsora "vull fer-ho el millor possible, continuar amb la tendència de la temporada i ser regular", però tampoc renuncia a res i reconeix que "m’encantaria ser a la final".

Cirujeda és potser qui es posa menys pressió, una posició lògica si es té en compte que no ha competit amb els seus companys al relleu, i per tant no té una marca plegats. Tot i això, s’atreveix a somiar "el més important és, sense cap mena de dubte, anar passant de rondes, però pensar en córrer una final d’un mundial és emocionant". Però també recorda que "l’objectiu més important de la temporada ja està assolit". Sobretot si es té en compte que serà la seva primera participació en una competició internacional.

Entrenaments en ple agost

Entrenar a l’aire lliure durant el mes d’agost és dur, "especialment quan ho has de fer sol" confessa el subcampió espanyol de salt amb perxa: "A part de la calor, veus com tots els teus amics marxen i es poden relaxar, però tu has d’estar concentrat perquè tens un mundial en menys d’un mes". Un punt de vista que també comparteix la seva companya d’equip Ona Bonet, que va trobar la motivació per la televisió: "les dues setmanes després dels Campionats d’Espanya em va costar entrenar, però els Jocs Olímpics em van tornar a engrescar i aquestes darreres setmanes ja tenia millors sensacions". Cirujeda posa especial emfàsi en la dificultat que suposa tenir un mes sencer sense competicions, "s’ha fet llarg, molt llarg, però ara ja torno a tenir moltes ganes de córrer".

El mateix velocista explica que, per fortuna, "tinc un company del relleu que entrena a prop, i hem pogut coincidir en més d’una ocasió". Tot i que en el seu cas, "l’objectiu que tens entre cella i cella és la força més gran que et motiva a continuar". Una motivació, però, amb un límit físic, les lesions. "A mesura que s’apropa el campionat, també ho fa la por a fer-te mal". Una por a les lesions que afecten especialment a Serra, que "ja havia estat lesionat durant la temporada i la veritat és que saltava amb por de no tornar-me a trencar, de sentir aquell ‘crack’, perquè aleshores segur que et quedes sense mundial". Una tasca complicada quan es té en compte que els tres atletes han entrenat gairebé cada dia. La campiona estatal en salt d’alçada reconeix que ha tingut "entrenaments de tot", però també afirma que "he gaudit del procés, i només he hagut d’anar amb una mica més de precaució de l’habitual".

A més d’ells també representaran l’Avinent a Lima Lerato Pagés, que correrà els 100 metres tanques, i Griselda Serret, que participarà als 5.000 metres marxa. Les altres opcions dels esportistes de casa nostra les encarnen Aleix Camats del Club Atlètic Igualada, que competirà en llançament de disc, i l’olesana del València Daniela Fernández de Haro, que participarà en la mateixa disciplina que Camats.