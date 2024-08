El Barça rubrica un bon inici de curs en el seu debut a Montjuïc

El Barça s’ha estrenat en competició oficial amb victòria a l’Estadi Olímpic Lluís Companys en un esperadíssim duel contra l’Athletic Club de Nico Williams i Ernesto Valverde. Un triomf que serveix als blaugrana per confirmar el bon estat de forma de la plantilla en aquest inici de lliga. Un partit en el qual, com en l’estrena a Mestalla, el berguedà Marc Bernal ha estat un dels onze escollits per Hansi Flick per conformar un doble pivot que, en aquesta ocasió, ha compartit amb Pedri.

El duel ha arrencat amb els dos equips sense renunciar al pla inicial. El Barça dominava l’esfèric sobre la gespa de Montjuïc, però la pressió avançada que plantejava Valverde incomodava la circulació fluida de la pilota, sobretot en la zona central del darrer terç de camp. Bernal es mostrava imperial en la recuperació després de pèrdua, però en atac, els blaugrana no acabaven de trobar el seu far al mig del camp, Pedri.

Els bilbaïns resistien, i miraven de sortir al contraatac quan els de Flick perdien la pilota en fase de construcció. Nico Williams, xiulat en alguna ocasió, era l’encarregat de desbordar partit des de l’extrem esquerre, però les seves centrades es passejaven per l’àrea blaugrana sense que ningú les rematés.

El Barça anava de més a menys, i quan Pedri començava a entrar en contacte amb l’esfèrica, l’Estadi Olímpic de Montjuïc intuïa perill. En la primera pilota que ha tocat el canari, Raphinha ha tingut l’u a zero a les botes, però la seva rematada ha sortit massa centrada. La segona arribada clara ha estat la bona. Padilla s’ha precipitat refusant amb els punys una jugada a pilota aturada, deixant la pilota morta a la frontal. Lamine Yamal l’ha recollida i després de retallar Nico Williams, ha etzibat una fuetada que ha desviat Lekue i ha acabat al fons de la porteria.

Era el gol que confirmava la millora progressiva de l’equip culer a mesura que passaven els minuts. Els d’Ernesto Valverde havien de proposar més en atac, i amb el marcador en contra, s’han apropiat durant deu minuts de la possessió. Nico continuava sent l'amenaça més gran, i en l’única errada de Koundé en tot el partit, l’extrem ha estat a punt de fer l’empat amb un xut que no ha agafat la rosca que volia.

L’empat visitant ha arribat gairebé sense voler-ho. Balde ha relliscat intentant resoldre jugada enrevessada a l’interior de l’àrea i Cubarsí s’ha llançat a terra abatent Berenguer El VAR ha assenyalat els onze metres i Sancet no ha perdonat, enganyant Ter Stegen i igualant el duel abans del descans.

L’Athletic ha tornat dels vestidors com un equip petit, i des dels primers instants, s’ha centrat més a perdre temps que proposar. El Barça ha fet el contrari i gràcies a les connexions entre Balde i Raphinha per l’esquerra i les internades de Lamine Yamal per la dreta, assetjaven la porteria basca. El gol havia de caure pel seu propi pes, i així ha estat. Lewandowski havia estavellat dues pilotes al pal i s’havia topat amb Padilla en una rematada franca des de l’interior de l’àrea, però la quarta ha estat la bona.

Raphinha ha trobat Pedri en una desmarcada entre línies. El porter de l’equip basc ha refusat en primera instància l’esfèrica, però l’ariet polonès ha recollit la pilota a l’interior de l’àrea i l’ha enviada al fons de la porteria. Potser el més interessant ha estat que, com a Mestalla, el Barça no s’ha tancat a protegir el resultat, sinó que ha certificat el triomf sotmetent l’Athletic Club.