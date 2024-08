El FC Pirinaica goleja un oponent de Tercera Federació en el primer partit de preparació (3-0)

Immillorable debut a la pretemporada del FC Pirinaica. El conjunt representatiu del barri de Mion-Puigberenguer va golejar de forma merescuda un clàssic de la Tercera Federació (3 a 0) i va mostrar un anhel competitiu que pot convertir els manresans en un equip molt difícil de batre per a tots els seus oponents a la Primera Catalana.

Res no feia preveure un marcador tan contundent a favor dels vermells. No endebades, el FC Pirinaica jugava el primer partit de preparació, mentre que el CP San Cristóbal afrontava el quart. A més, els amfitrions tenien nou baixes. Romans Carrillo no va poder comptar amb el porter Dani del Río a conseqüència d’una malaltia. Tampoc va poder alinear, per lesió, ni als mig centres Joan Altimira i Pau Quintana ni al davanter Ferran Rabassa, i va donar permís a quatre futbolistes (David Cabezas, José María Zájara, Alfred Martínez i Isidre Marsiñach). A més, el defensa central Marc Ávila ha hagut de deixar l’equip, temporalment, per raons personals. En contraposició, el tècnic del CP San Cristóbal, Cristian García, només va tenir l’absència per lesió del davanter Marc Río.

L’asfixiant pressió defensiva al terreny de l’oponent que va exercir el FC Pirinaica des dels primers minuts de l’enfrontament va condicionar el joc del conjunt visitant i va ser decisiva per al triomf dels bagencs. Malgrat la incomoditat amb la qual els seus futbolistes havien de trenar el joc, el CP San Cristóbal va assumir la iniciativa ofensiva, però la primera aproximació perillosa a porteria va ser un intencionat xut quasi ras que Felipe Guerrero Pipe va armar des de la frontal de l’àrea de penal egarenca i que el porter Alejandro Lazáro va blocar (min 14).

El CP San Cristóbal va aprofitar una pilota perduda pels locals a l’hora d’iniciar el joc ofensiu des de la defensa per generar la seva primera acció de perill. L’errada va habilitar Izuchi per xutar en immillorable posició, però Soufian Grana es va lluir en desviar la seva rematada a córner (min 20). Els visitants van dominar els següents minuts i una rematada de cap armada des del segon pal per Ricky Calamardo arran d’un servei de cantonada (min 20) i un enverinat xut creuat de Joan Cervós (min 31) van qüestionar la integritat de la porteria defensada per Jordi Ledesma.

Malgrat aquesta segona rematada, després de la pausa per a la hidratació, el FC Pirinaica s’havia desempallegat del domini del CP San Cristóbal. La millora de les prestacions dels vermells va culminar amb el gol materialitzat per Felipe Guerrero Pipe (min 41) després d’una jugada com a extrem esquerre d’Albert de Verdonces (1 a 0).

El CP San Cristóbal va prémer l’accelerador ofensiu a l’inici de la represa. Els egarencs, però, mai van trobar escletxes en el sòlid entramat defensiu del FC Pirinaica i la pressió dels amfitrions va propiciar el gol de la sentència. Eloi Moral va obligar un defensa visitant a fer una passada massa forçada i José Samper es va anticipar al veterà Ricky Calamardo i va fer pujar el 2 a 0 a l’electrònic (min 57). Malgrat ser un equip que milita a la Tercera Federació, el CP San Cristóbal no va fer perillar el triomf dels locals en el darrer terç de l’enfrontament i, ja en el temps de recuperació del segon període (min 92), un contracop conduït per Eloi Moral i la passada final del davanter moianès van permetre Jhonattan Vinasco transmutar la victòria en golejada (3 a 0).

El capità i lateral dret del FC Pirinaica Camilo Vinasco va excel·lir i va esdevenir un baluard infranquejable contra el CP San Cristóbal / OSCAR BAYONA