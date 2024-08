Isa Drammeh propicia la golejada del CE Manresa al feu del CF Igualada (0-4)

Quatre gols i una assistència en dos partits jugats. Per la seva constitució física i alçada (1,92 m), Isa Drammeh podria formar la parella d’ales del Baxi Manresa conjuntament amb Musa Sagnia. Però el gironí d’origen gambià, de 22 anys, va optar per jugar a futbol com a davanter de referència. Potser va encertar. Les seves inhabituals característiques físiques, la seva gambada, capacitat d’interpretar el joc i serenitat a l’hora d’encarar el porter de l’oponent el poden convertir en un golejador decisiu. Ahir, el jove futbolista va propiciar la golejada que el CE Manresa va infligir al CF Igualada en el partit de Festa Major de la capital de l’Anoia (0 a 4).

El duel va generar expectació i 325 aficionats es van aplegar a les grades del Municipal de les Comes per veure el primer partit de preparació del conjunt dirigit per Edu Berrocal. Ambdós entrenadors van prendre la decisió de presentar una formació inicial experimental en la qual es barrejaven hipotètics titulars i suplents. Mikel Azparren va premiar el treball desenvolupat durant la pretemporada pel jove porter juvenil de 1r any Martí Capdevila i li va facilitar la titularitat.A la represa, va defensar la porteria del CE Manresa el colombià Jerónimo Mauricio Santos, de 19 anys, que la propera setmana podria fitxar pel conjunt blanc-i-vermell. Santos va militar la temporada passada a la formació sub-20 de l'Orsomarso Sportivo Clube de Palmira (Colòmbia).

Durant els primers vint minuts de joc, tant el CF Igualada com el CE Manresa van evidenciar que opten pel joc combinatiu i van jugar l’esfèrica amb criteri quan en tenien la possessió. Malgrat aquesta circumstància, ni igualadins ni manresans van generar accions de perill amb assiduïtat. Martí Capdevila va blocar un xut des de la frontal de l’àrea de penal armat per Dan Etido (min 5) i es va haver de lluir per conjurar la primera ocasió de gol de l’enfrontament (min 18).

El lateral esquerre blau Matías Sempé va culminar una incursió per la banda amb una intencionada centrada al segon pal que va permetre Dan Etido etzibar una gardela des del punt de penal que el jove porter manresà va refusar. Tres minuts després, els blanc-i-vermells van materialitzar la seva primera ocasió. Moha Ezzafarni va penetrar com a extrem per l’esquerra fins a la línia de fons i Aleix Díaz va rematar de cap a gol la seva precisa centrada (0 a 1). Abans del descans, Adri Rojas va impedir que Moha Ezzarfani marqués un gol olímpic (min 39).

Quan tot just s’havien consumit quatre minuts de la represa, el porter igualadí Nil Serra va repel·lir la canonada de l’incisiu Izan Sarmiento. El CF Igualada va competir fins que un servei en profunditat del central Óscar Reche va habilitar Isa Drammeh per encarar Nil Serra en solitari i batre’l de forma inapel·lable. Va ser l’inici de l’exhibició del cepat davanter. Quatre minuts després, el gironí va penetrar com a extrem per l’esquerra i va permetre Luka Jatchvliani ampliar l’avantatge manresà amb la seva assistència (0 a 3). Ja en el temps de recuperació d'aquest segon període, Isa Drammeh va arrodonir la golejada gràcies a una passada d’Izan Sarmiento.