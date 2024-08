El Barça aprofita la lesió de Christensen per inscriure Olmo

Una lesió, la del defensa danès Andreas Christensen, haurà permès que, finalment, el FC Barcelona hagi trobat la solució a un problema que se li estava enverinant les últimes hores, especialment des que Dani Olmo anés convocat en el partit contra l’Athletic Club de dissabte però que s’hagués de quedar a la grada perquè el club no l’havia pogut inscriure a la plantilla oficial que consta a la Lliga.

La patronal del futbol espanyol va validar la inscripció del davanter fitxat del Leipzig aquest estiu després de certificar que el defensa central danès estarà de baixa uns quatre mesos i mig per culpa d’una tendinopatia a l’Aquil·les del peu esquerre.

Tot i que quan es va informar de la lesió de Christensen els serveis mèdics blaugrana no van determinar el període de baixa, ahir es va saber que els darrers informes consideraven que es tractaria d’una lesió de llarga durada.

Les baixes de llarga durada permeten usar el 80% del salari del jugador que es desinscriu per fer-ne entrar un altre. És el mateix que es va fer al gener d’aquest any per incorporar al brasiler Vitor Roque quan es va lesionar Gavi o, aquest estiu mateix, la de Ronald Araujo per entrar-hi Iñigo Martínez.

Amb la mesura autoritzada per la Lliga [a l’hora de tancar aquesta edició el canvi a la plantilla oficial del FC Barcelona a LaLiga encara no s’havia fet el canvi], el club guanya temps, si més no. Haurà de resoldre els problemes de fair play financer (els 40 milions comptabilitzats la temporada passada i que Libero va deixar de pagar per la venda de Barça Studios) o seguir generant marge salarial per poder comptar amb els quatre, Iñigo, Olmo, Araujo i Christensen, quan els defenses uruguaià i danès es recuperin.

La cessió de Clément Lenglet a l’Atlètic de Madrid que el club va fer oficial ahir, l’estalvi de la fixa de l’alemany Ilkay Gündogan que ha retornat al Manchester City a més dels traspassos de Marc Guiu al Chelsea (6 milions d’euros), de Julián Araújo al Bournemouth (10 milions d’euros) i de Mika Faye al Rennes (10,3 milions d’euros), tot i que no computaven en termes de massa salarial, sí que han aportat ingressos extraordinaris i tot plegat ha fet que el tècnic alemany Hansi Flick pugui comptar amb Dani Olmo per al partit d’aquesta nit contra el Rayo Vallecano a Vallecas, a la tercera jornada de Lliga. Flick havia descartat Olmo per al primer partit contra el València perquè «està en baixa forma», segons havia justificat, però sí que l’havia inclòs per al segon contra l’Athletic Club de dissabte.

La cessió de Vitor Roque al Betis, que el club també va fer oficial ahir juntament amb la d’Àlex Valle al Celtic, no alliberava marge salarial perquè al brasiler el van inscriure fins al 30 de juny, en previsió de recuperar Gavi a l’inici d’aquesta temporada.

«Crec en el club, crec que Olmo serà inscrit», havia dit Hansi Flick unes hores abans que es confirmés la notícia. A la mateixa roda de premsa, el tècnic alemany també va dir que «no penso en fitxatges. Només en l’equip. Si les circumstàncies canvien i es pot portar més qualitat, millor. Però, no hi penso. I va insistir a dir que «l’equip ha començat bé, tot i que la Lliga és carrera llarga. Però, estem contents de com hem debutat. L’objectiu és ser campió, no mirar enrere ni al passat, ara només hem de mirar el Rayo», va dir.

«Vaig veure el partit del Barça Athletic i és molt positiu el nivell que té. He arribat a tenir jugadors de 15 anys a la pretemporada, i estic feliç amb la capacitat que tenen els joves. A Alemanya també passa, tot i que no és ben bé el mateix», va reconèixer.