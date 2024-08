Tercera victòria i lideratge per al Barça (1-2)

El FC Barcelona va trencar tres anys sense guanyar a Vallecas, encadena tres victòries en els tres primers partits de la Lliga i acabarà la jornada com a líder en solitari, amb 9 punts. Els gols de Pedri i Olmo, que va entrar al descans, en una segona part excel·lent, van servir per remuntar el gol matiner del Rayo Vallecano.

El tècnic alemany Hansi Flick, que no sap què és l’entorn i no vol saber res del passat, només es fixa en el partit que li toca preparar, va mantenir la confiança en el gruix dels futbolistes amb què ha iniciat la Lliga, amb un únic canvi al lateral esquerre, amb l’entrada de Gerard Martín, de 22 anys, per Balde.

Marc Bernal va tornar a ser el mig centre titular, després de les dues bones actuacions en els dos primers partits de Lliga, especialment contra l’Athletic Club dissabte. El berguedà va tornar a fer una bona actuació, va estar a punt de fer l’1 a3 amb un xut des de fora l’àrea, fins que es va haver de retirar al minut 97, lesionat per un cop al genoll amb Isi.

Dani Olmo, a qui el club va poder inscriure al·legant una lesió de llarga durada de Christensen, va començar a la banqueta. Va sortir a la mitja part per Ferran Torres, i es va situar de mitja punta, per davant de Lewandowski.

No és Vallecas un camp còmode, ni el Rayo un equip que es deixi tòrcer. L’inici va ser madrileny, amb arribades constants, fins al gol al minut 10 d’Unai López en una mala cobertura defensiva. El resultat s’explicava per la intensitat més gran dels jugadors del Rayo. Els blaugrana perdien els duels individuals i acumulaven errors que s’havien estalviat contra el València i l’Athletic.

Amb el gol, l’escenari va girar com un mitjó. Potser de manera preconcebuda per Íñigo Pérez, el Rayo es va fer enrere, com si ja haguessin obtingut el que pretenien. Es va posar a defensar ben a prop de la seva àrea el botí obtingut i es va refiar de la velocitat d’Álvaro i De Frutos per treure’s el domini i arribar a l’àrea blaugrana amb un cert perill.

El darrer quart d’hora de la primera part es va convertir en un atac-i-gol blaugrana, però sense gol. Rematades de lluny que s’estavellaven en Lejeune o Mumin, o bé arribaven esmorteïdes a les mans de Cárdenas. I amb Lamine Yamal com a únic argument ofensiu, gairebé.

Els blaugrana van sortir bé dels vestidors, amb l’energia i la intensitat que s’havia trobat a faltar. Potser hi va tenir a veure l’entrada d’Olmo, que a la primera pilota que va tocar ja la va fer anar cap endavant i va ser objecte d’un penal de Lejeune que va semblar prou clar.

El Barça aixafava el Rayo que ara ja no es defensava prop de l’àrea per voluntat pròpia, sinó a dins mateix i perquè s’hi veia empès per l’ímpetu blaugrana. Les ganes de futbol d’Olmo encomanaven. Va xutar des de 30 metres i la pilota es va estavellar al travesser. Era el pròleg a l’empat de Pedri. S’intuïa la victòria blaugrana.

Lewandowski va fer el segon gol, però el VAR va intervenir perquè en la jugada prèvia Koundé havia trepitjat la punta de la bota de Chavarría. No hi feia massa res perquè el partit ja feia baixada. La remuntada, com la revifada, la va propiciar Olmo amb una rematada amb l’esquerra des de dins de l’àrea amb assistència de Lamine Yamal. n