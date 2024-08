El martorellenc Eric García, amb fasciïtis plantar: baixa d'última hora per a Vallecas

Hansi Flic es queda sense centrals. Ara només té a dos del primer equip en perfectes condicions físiques: Pau Cubarsí i Iñigo Martínez. S'ha quedat sense Araujo, que va permetre la inscripció del defensa basc, sense Christensen, l'absència del qual ha estat ocupada per Dani Olmo, ja inscrit en la Lliga -podria debutar aquesta nit a Vallecas davant el Rayo- i ara perd el martorellenc Eric García.

El defensa, segons ha informat el club, pateix "una fasciïtis plantar al peu dret", que li ha impedit entrar en la llista de 22 jugadors que ha facilitat Flic per a volar a Madrid i disputar la tercera jornada de Lliga.

No se sap ara per ara el temps que haurà de romandre de baixa. "El temps de retorn als entrenaments vindrà marcat per la seva evolució", ha explicat el Barça en un comunicat mèdic de tot just dues línies.

Sense Eric García, pendent com està de voler tornar al Girona en comprovar que el tècnic alemany confia abans en Cubarsí i Iñigo, el Barça té un seriós problema. Només té dos centrals del primer equip, per la qual cosa Flic ha hagut de citar a dos defenses del filial per a aquesta estratègica zona de la saga: Sergi Domínguez (19 anys) i Andrés Cuenca (17), un prometedor central andalús.