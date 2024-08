Van Aert també guanya escapat i en muntanya

No hi ha cap etapa avorrida a la Vuelta a Espanya. Sigui pel disseny de les etapes, sigui perquè no hi ha un dominador clar i el podi final continua completament obert o bé sigui, com a l’etapa d’ahir entre Ponteareas i Baiona, de 159,6 km, perquè un corredor com Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) se’n proposa la victòria i des del primer quilòmetre no deixar de buscar l’escapada fins a sortir-se’n.

El belga és un corredor que ha demostrat que és capaç de guanyar en tots els terrenys, en les contrarellotges, en arribades a l’esprint, en escapades de lluny o en l’alta muntanya, com la victòria memorable que va obtenir al Tour de França en l’etapa que arribava al Mont Ventoux. A la Vuelta d’aquest any en portava dues a l’esprint, la tercera i la setena, i ahir en va sumar la tercera en una considerada de mitja muntanya, amb dos ports de primera, un a l’inici i el segon a 20 km de l’arribada, i un de segona i un de tercera situats a la segona meitat de l’etapa.

El corredor de Herentals, que el 15 de setembre farà 30 anys, acumula 49 victòries en el seu palmarès i se l’inclou dins de l’anomenat Big Six del ciclisme, amb Pogacar, Vingegaard, Roglic, Van der Poel i Evenepoel, tot i que mai els ha pogut vèncer en cap dels cinc monuments, Jocs Olímpics o Mundial. Hi ha en ell un cert halo de malastrugança. Com la caiguda que va patir aquest any a l’A través de Flandes quan estava preparant les clàssiques de primavera i el giro d’Itàlia. Però, alhora, també és un dels corredors més estimats i valorats del pilot.

A la primera etapa per terres gallegues, Van Aert va fer una exhibició en totes les facetes. Va sortir disposat a guanyar l’etapa. Va estar forçant l’escapada des de l’inici, fins que va aconseguir formar un grup de cinc corredors amb William Junior Lecerf, Quentin Pacher, Marc Soler (UAE) i Juri Hollman.

El belga va portar el pes de l’escapada sense deixar que mai baixés el ritme. Van arribar a tenir sis minuts i mig d’avantatge.

Tot i que era el més ràpid del grup i que en una arribada a l’esprint tenia totes les de guanyar, era conscient que a l’últim port de primera un corredor com Marc Soler el podria deixar i els 20 km fins a la meta podrien ser pocs per atrapar-lo. Es va anticipar. A l’esprint intermedi situat just abans del port, va esprintar per agafar els punts de la regularitat, el mallot verd que vesteix i que té virtualment guanyat, i va aprofitar que Soler havia reclamat l’arribada del cotxe i badava per anar-se’n en solitari. Només Quentin Parcher va ser llest per agafar-li la roda i assegurar-se el segon lloc, perquè a la meta Van Aert va imposar la seva superioritat.

Per darrere, el pilot s’ho agafava amb calma o resignació. Va entrar a 5’31’’, sense canvis a la general. L’etapa d’avui, amb sortida i arribada a Padró, de 166,4 km, amb quatre ports de tercera i segona, torna a ser propicia per a una escapada.