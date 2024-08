Biel Cirujeda, fora de la final del relleu mixt del Mundial Sub-20

L’atleta de l’Avinent Manresa Biel Cirujeda no es va oder classificar amb l’equip espanyol per a la final del relleu mixt 4x400 m del Mundial Sub-20 que ahir es començar a disputar a Lima (Perú). El relleu espanyol va quedar cinquè de la seva sèrie, amb un temps de 3:17.53, lluny de les posicions que donaven la classificació per a la final del vespre.

El velocista de l’Avinent va fer la tercera posta, per darrere d’Assabu Pines i Natalia Rojas i va passar el relleu a Ana Gálvez. L’equip espanyol va entrar per darrere d’Alemanya, Jamaica (les dues seleccions que van passar a la final), Nigèria i Irlanda, i per davant d’Argentina, Botswana i Veneçuela.

Hi havia tres sèries. Es classificaven les dues primeres seleccions de cadascuna i les dues amb el millor temps.

El velocista manresà tindrà una altra oportunitat en el relleu 4x400 masculí de què també forma part i que correrà la ronda classificatòria divendres, a partir de les 19.00h (hora catalana).

També va quedar fora de la final de llançament de disc l’olesana del València Daniela Fernández de Haro, que amb un llançament de 47.38 m, va quedar 11a del seu grup i 20a total.

Avui serà el torn del perxista de l’Avinent Martí Serra, que competirà a partir de les 23.05h (hora catalana).