Els Jocs Paralímpics arrenquen avui amb rècords de participació

Els Jocs Paralímpics de París que arrenquen avui amb la cerimònia d’inauguració superaran tots els rècords de participació, amb 168 delegacions, entre les quals hi ha l’Equip Paralímpic de Refugiats, i 1.983 dones, dels prop de 4.400 atletes que hi competiran des d’avui i fins al 8 de setembre, amb les darreres disciplines a competir i la clausura.

El president del Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics de París 2024, Tony Estanguet, va afirmar ahir que "l’expectació que estan despertant aquests Jocs és enorme, amb més de dos milions d’entrades ja venudes, un fet extraordinari. De fet, ja podem dir que hi ha uns quants estadis plens".

La delegació espanyola la formen 259 persones: 150 esportistes, 139 amb discapacitat i 11 de suport (guies en atletisme i triatló, i timoner de rem) i 109 membres més, entre entrenadors, metges, fisioterapeutes, mecànics i personal d’organització.

L’objectiu de la delegació espanyola és superar les 36 medalles de Tòquio i acostar-se a les 71 d’Atenes 2004, que encara és el màxim aconseguit.

Atletes de casa

Entre els atletes espanyols que aspiren a sumar medalles n’hi ha dos de la Catalunya Central, el jugador de tennis taula d’Esparreguera Jordi Morales, i la nedadora de Castellví de Rosanes, Núria Marquès.

Seran els tercers Jocs per a Marquès, que ja atresora 4 medalles olímpiques. L’or en els 400 lliures S9 i la plata en 100 esquena S9 de Rio de Janeiro, i la plata en 100 esquena S9 i el bronze en 200 estils SM9 de Tòquio.

Per a Morales, seran els setens Jocs Olímpics en què participa. Des dels Jocs de Sydney (Austràlia), que no se n’ha perdut cap. Ha aconseguit guanyar tres medalles, una de bronze en l’individual 7 a Atenes 2004, una de plata per equips 6-8 a Londres 2012 i una de bronze per equips 6-7 a Tòquio 2021.