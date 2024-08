Sant Joan de Vilatorrada homenatja la seva atleta olímpica Meritxell Soler

La maratoniana olímpica Meritxell Soler ha rebut aquest dimecres l’homenatge de Sant Joan de Vilatorrada, «el poble en què vaig néixer i créixer», va dir després d’agrair el reconeixement que se li feia «perquè aquest és un esport que exigeix molta constància i molt de sacrifici, i és d’agrair que t’ho reconeguin».

L’acte, presidit per l’alcalde Jordi Solernou, va comptar amb l’assistència del regidor d’Esports Adrià Clotet, la presidenta de la Federació Catalana d’Atletisme, Mercè Rosich, i del president del Club Atlètic Manresa, Jordi Roy. I entre el centenar de persones que omplien el saló de plens, a més dels seus pares i familiars, també hi havia el seu entrenador Joan Lleonart i seu el tècnic de força Víctor López.

En tots els discursos hi va haver dues idees que es van repetir: l’enorme valor que té la participació en una marató dels Jocs Olímpics i el 25è lloc que hi va assolir l'11 d'agost, i l’exemple que suposa per a les futures generacions. Solernou va assegurar que el seu "esforç i esperit de superació és font d'inspiració per a tots els santjoanencs". "L'11 d'agost érem molts els qui estàvem davant del televisor a les vuit del matí per seguir-te", va explicar l'alcalde, que va agrair Soler que hagués "portat el nom de Sant Joan per tot el món". "Passaràs a la història per haver estat la primera atleta santjoanenca en participar en uns Jocs Olímpics", va reconèixer.

La presidenta de la Federació Catalana d'Atletisme, Mercè Rosich, també va fer referència a l'exemple que és Meritxell Soler, primer "perquè ens ajuda a fer créixer l'atletisme femení" i, després, "perquè ha demostrat que una persona amb parella, amb estudis, amb treball... també pot arribar a uns Jocs Olímpics i acabar 25a, que és un resultat extraordinari". Rosich, que va voler parlar més com a expresidenta del Club Atlètic Manresa que no pas com a responsable de la federació catalana, va recordar "els inicis de la Meritxell, el primer dia que va venir al Congost amb la seva germana perquè volia fer atletisme" i, com l'alcalde de Sant Joan, també va realçar que sigui "la primera atleta olímpica del Club Atlètic i del Bages".

L'actual president del CAM, Jordi Roy, va destacar "la intel·ligència amb què va plantejar la carrera en un circuit que no era gens maratonià", amb trams de pujades constants i, especialment, dues rampes que hi havia entre el quilòmetre 28 i 30, amb un pendent màxim del 13,5%.

L'atleta de l'Avinent Manresa va explicar la seva experiència olímpica i les sensacions que va tenir durant la cursa. "Vaig tenir molt bones sensacions durant tota la cursa. Hi va ajudar l'ambient, perquè no hi havia cap carrer, pràcticament, en què no hi hagués gent animant-nos. També escoltava de tant en tant el meu nom i, és clar, quan et trobes bé corrent i et sents tan animat, et dona molta força per anar endavant", va explicar.

Meritxell Soler sortia en la posició 58 de totes les corredores. "No em pensava que fos tan dolenta", va fer broma. Havia dit que intentaria quedar entre les 40 primeres "perquè havia entrenat bé i em trobava amb força", i que si tot anava bé, quedar entre les 30 primeres seria un èxit. Va quedar la 25a.

"Al quilòmetre 32, vaig preguntar a un company en quin lloc anava, perquè no ho havia sabut en cap moment. Em van dir que la 33 o la 32, vaig veure que al davant hi tenia força corredores i vaig accelerar per guanyar posicions", va relatar. En efecte, va passar el km 35 en el lloc 33, al km 40 en el 30è i, en el darrer quilòmetre, va avançar cinc posicions.

"Ho portàvem molt ben planificat amb el Joan i el Víctor [els seus dos entrenadors], era un circuit molt dur i sabíem que era clau arriba sencera als últims deu quilòmetres", va explicar. De fet, encara que totes les corredores havien anat prèviament a reconèixer el circuit, Soler no es va limitar a "veure'l i prou, sinó que el vaig córrer en dos dies, primer una meitat i després una altra. És important córrer el circuit perquè així ja saps què et trobaràs, va bé per mentalitzar-te i per visualitzar la cursa", va explicar.

L’alcalde va obsequiar Soler amb una olivera «perquè, a banda de ser el símbol de la pau i l'amistat, és un arbre que transmet pausa, de creixement lent però segur». I al Llibre d’Honor de l'Ajuntament, Meritxell Soler hi va desitjar que el seu exemple «serveixi perquè hi hagi més olímpics a Sant Joan».