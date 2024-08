Cara per al Barça, creu per al Girona a la nova Champions

Cara i creu per al FC Barcelona i el Girona en el nou format de la Lliga de Campions que s'ha sortejat aquesta tarda. El Barça jugarà contra el Bayern Múnic, l'Atalanta, el Young Boys i el Brest a casa, i el Dortmund, el Benfica, l'Estrella Roja i el Mónaco a fora.

Pel que fa al Girona, rebrà a Montilivi el Liverpool, l'Arsenal, el Feyenoord i Bratislava, i visitarà el PSG, l'AC Milan, el PSV Eindhoven i l'Sturm Graz.

En el nou format de Lliga de Campions, encara que els 36 equips que la disputaran (fins ara n'eren 32) hagin quedat dividits en grups de 9, hi haurà una classificació única a partir dels punts que sumin en els vuit partits que disputaran, quatre a fora i quatre a casa (no hi ha anada i tornada), 3 punts per victòria. Al final de la primera fase, els 8 primers classificats de la Lliga dels 36 passaran de manera directa als vuitens de final, amb el partit de tornada a casa. Mentre que els que hagin quedat entre les posicions 9a i 24a disputaran una eliminatòria de play-off per classificar-se per als vuitens de final. Els equips del 8è al 16è lloc, tindran l'avantatge de jugar la tornada al seu camp. Pel que fa als classiicts del 25è al 36è lloc de la lliga quedaran eliminats, sense possibilitat de passar a l'Europa League.

Pel que fa al Dinamo de Zgreb del santfruitosenc Jan Oliveras, s'enfrontarà amb el Dormund, AC Milan, Celtic i Mònaco a casa, i el Bayern Munic, l'Arsenal, el Salzburg i el Bratislava, a fora.

L'ordre de patits es coneixerà dissabte.