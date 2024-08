Martí Serra queda fora de la final de perxa a Lima

Poca fortuna pel saltador amb perxa santfruitosenc Martí Serra, que va ser un dels atletes afectats per la intoxicació alimentària que va patir la delegació espanyola a Lima. Una veritable llàstima, ja que Serra partia amb el tercer millor registre de la seva semifinal amb 5,31 metres. Un resultat que deixen l'atleta de l'Avinent sense la possibilitat de ser entre els dotze millors, una fita que, com havia dit abans de marxar al Mundial sub-20 a aquest diari, era "el meu objectiu", així com "protagonitzar una bona actuació".

L'atleta de Sant Fruitós va estar amb vòmits durant gairebé tot el dia, i malgrat que el metge de l'equip li recomanés no prendre part de la competició, Serra ho va voler intentar de totes maneres. Va superar amb comoditat els 4,60 metres on se sostenia el llistó, que feia amb carrera curta, però ja va necessitar dos intents per saltar per sobre dels 4,80. I quan la barra travessera es va alçar fins als ja exigents 4,95 metres, amb la necessitat imperativa de fer una cursa d'impuls llarga, Serra va fer curt en els dos primers intents i no va arribar a executar el tercer salt al qual tenia dret.

Avui a la tarda (16.25 h) farà el seu debut competitiu Lerato Pagès, que buscarà accedir a les semifinals dels 110 metres tanques, que es disputarien a les 22.05 h. Paral·lelament, també participarà per primera vegada a un Mundial la saltadora d'alçada manresana Ona Bonet, que a les 18.07 h, pugnarà per una plaça a la final de la seva especialitat.