Dia negre pels nostres atletes al Mundial sub-20

Mala jornada en general per la representació bagenca al Mundial d’Atletisme sub-20 que s’està disputant a la ciutat de Lima. L’Avinent Manresa es va quedar sense tres de les seves grans alternatives per a assolir un lloc a la final, i ni tan sols la velocista Lerato Pagès, que venia de ser campiona d’Espanya en 100 metres tanques i la saltadora d’alçada Ona Bonet, també or a l’estatal, no van passar de semifinals. El saltador amb perxa santruitosenc Martí Serra va quedar fora de la pugna per les medalles després de patir una intoxicació alimentària.

Pagès no ho tenia fàcil, ja que amb poques hores havia de disputar primer les sèries classificatòries i després les semifinals dels 100 metres tanques. La primera de les curses, la sèrie classificatòria, va ser un pur tràmit. Tal com es preveia, la velocista de l’Avinent es va classificar per les semifinals, però ho va fer en segona posició, cedint 17 centèsimes respecte la finesa Siiri Siirtola, que partia amb un temps de classificació 13 centèsimes més lent. La semifinal va ser la confirmació que alguna cosa fallava. La sortida no va ser la ideal, i una mala aproximació a la primera de les tanques va comprometre la seva cursa, que de fet, no va poder ni acabar.

Mala sort bagenca

Qui va tenir mala sort per partida doble va ser el saltador amb perxa de Sant Fruitós de Bages Martí Serra, que va ser un dels principals afectats per la intoxicació alimentària que va patir la delegació espanyola a Lima. Serra va estar amb vòmits gairebé tot el dia, i malgrat que el metge de l’equip li recomanés no prendre part de la competició, Serra ho va voler intentar de totes maneres.

Va superar amb comoditat els 4,60 metres on se sostenia el llistó, que feia amb carrera curta, però ja va necessitar dos intents per saltar per sobre dels 4,80. I quan la barra travessera es va alçar fins als ja exigents 4,95 metres, amb la necessitat imperativa de fer una cursa d’impuls llarga, va fer curt en els dos primers intents i no va arribar a executar el tercer salt al qual tenia dret.

Tampoc va tenir sort la manresana Ona Bonet, que tot i tenir una millor marca de la temporada que la convidava a somiar en ser a la final, no va poder assolir. Era a la semifinal dels millors registres, la primera, i va compartir grup amb la favorita a penjar-se la medalla d’or, la sèrbia Angelina Topic, que reapareixia després de lesionar-se en un dels escalfaments que feia a l’Stade de France durant els Jocs Olímpics a París.

Bonet va superar sense cap problema les quatre primeres alçades de la prova, sense la necessitat d’haver de repetir cap intent. Però la seva fortuna es va quedar aquí. Després de saltar l’1,77, Bonet va encadenar dues errades consecutives a l’1,80. Aleshores, va decidir arriscar, i va passar de fer l’últim intent a aquesta alçada per tenir-ne només un en la següent, a 1,83. Una marca que li hagués permès accedir a la final, però que no va assolir.