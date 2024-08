Ona Bonet, una nova víctima de la intoxicació a Lima

La mala sort s'ha acarnissat amb la delegació espanyola que ha viatjat al Mundial sub-20 d'Atletisme a Lima. Ahir es coneixia que un dels atletes de l'Avinent, el saltador amb perxa santfruitosenc Martí Serra havia estat un dels afectats per la intoxicació alimentària que va patir part de la selecció al país sud-americà, i avui, a la llista total d'afectats, cal sumar-hi la saltadora d'alçada manresana Ona Bonet.

L'atleta de l'Avinent va vomitar una desena de vegades abans de la competició, i el seu estat de salut era lluny, molt lluny de l'òptim. Tot i això, la seva fam per a demostrar el seu bon estat de forma, la van empentar a competir, i fins que el llistó no es va posar a uns exigents 1,80 metres, a només sis centímetres del seu rècord personal, Bonet no havia fallat. Però a partir d'aleshores, no estar en plenes condicions va acabar de deixar sense opcions la manresana.

Avui, serà el torn dels tres darrers atletes vinculats a casa nostra a participar en el Mundial sub-20. La primera a fer-ho serà la marxadora de l'Avinent Griselda Serret, que a les 17.25 h competirà en els 10 quilòmetres marxa. El següent a disputar una prova serà el velocista bagenc Biel Cirujeda, que a les 19.00 h participarà en el relleu de 4x400 masculins. El darrer a competir serà l'olesà del Club Atlètic Igualada Aleix Camats, que a les 20.05 h buscarà una plaça a la final en llançament de disc.