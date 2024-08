Griselda Serret clou amb rècord personal el Mundial

Punt final a l’actuació dels atletes vinculats a les nostres comarques que fins ahir disputaven alguna de les proves del Mundial sub-20 d’Atletisme de Lima. La darrera jornada amb representació d’atletes de casa nostra va venir acompanyada del millor resultat aconseguit en aquesta edició dels campionats: una desena posició de la mà de la marxadora de l’Avinent Griselda Serret.

Serret viatjava a la capital peruana amb la quinzena millor marca per als 10 quilòmetres marxa, però amb l’avantatge que no havia de disputar una fase de classificació prèvia, sinó que una gran actuació li podia donar dret a medalla. Era complicat, però no impossible.

El primer dels esculls que va haver de superar va ser el de la intoxicació alimentària que va afectar gran part de la delegació espanyola. I que ahir al matí es va fer públic que també va acusar la saltadora d’alçada manresana Ona Bonet en el seu intent per a classificar-se per a la final de la seva especialitat. Però encara faltava competir, i gràcies a una molt bona actuació, que li va servir per a registrar un nou rècord personal de 45:54.98, va assolir una meritòria desena posició que finalment ha estat el lloc de més renom que ha ocupat qualsevol dels atletes de les nostres comarques en aquests campionats del món que s’acaben avui a la capital peruana.

Qui també va poder esquivar la intoxicació va ser el velocista bagenc de l’Avinent Biel Cirujeda, que juntament amb els seus companys David García, Adrián Priego i José Miguel Pons, van disputar la seva sèrie del relleu 4x400. Els espanyols van ser quarts de la seva cursa amb un temps total de 3:11.45, es va quedar a escasses set dècimes de ser a la final, ja que el quartet polonès va creuar la línia en segona posició amb una marca final conjunta de 3:10.71.

El darrer dels nostres representants a prendre part del Mundial va ser el llançador de disc olesà Aleix Camats. L’atleta del Club Atlètic Igualada no tenia gens fàcil la classificació, perquè malgrat arribar amb un bon registre si es compara amb la competència nacional, només li servia per a ser el catorzè d’entre els setze competidors amb qui havia de pugnar per a assolir una plaça a la final.

Era l’última opció de la Catalunya Central a entrar a una final, però la sort tampoc el va acompanyar. Camats va ser constant en els seus llançaments, i en el segon dels tres que tenia va aconseguir la millor marca: 54.96 metres. Una distància que no va ser capaç de superar en la tercera de les oportunitats de les quals gaudia i que li van servir per a cloure la seva semifinal en 12a posició.