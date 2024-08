Hansi Flick compta amb Eric García per jugar de mig centre

Aconseguir la primera interrupció de la Lliga amb el ple dels punts, 12 de 12, convertiria en perfecte l’arrencada del Barça de Hansi Flick. El que hauria desitjat qualsevol culer, començant per l’entrenador, nou al club, que encara va una mica a les palpentes per les instal·lacions. El Reial Valladolid és l’obstacle que separa, avui a les 17.00 h, a l’equip de la quarta victòria de quatre possibles. Una victòria que rubricaria un inici de curs competitiu amb el qual només els més agosarats s’atrevien a somiar.

La perfecció mai és plena, i al tècnic li ha causat un profund contratemps la pèrdua del mig centre d’origen berguedà Marc Bernal, un dels descobriments de la temporada i que s’havia consolidat com a migcampista titular al seu Barça. La greu lesió del jove jugador de la Masia, amb el trencament dels lligaments encreuats del genoll esquerre, deixa un buit que ha de ser cobert amb caràcter immediat, i d’entrada, Flick no sembla tenir gaires alternatives.

Dues opcions

«Hi ha dues opcions: Marc Casadó i Eric García», va dir l’entrenador en la roda de premsa posterior a la darrera sessió preparatòria abans d’enfrontar-se amb el Valladolid, sobre els altres dos jugadors que han disputat minuts en aquesta demarcació. Casadó va acompanyar a Bernal en els partits de la pretemporada i en el primer de Lliga, mentre que Eric ha estat un recanvi habitual en els últims minuts dels duels de Lliga. Davant aquesta situació, el tècnic va blindar la continuïtat d’Eric, difuminant les opcions que l’últim dia de mercat, almenys aquesta és la seva voluntat, pogués fitxar pel Girona.

«Sí, puc confirmar que Eric es queda», assegurava Flick, que va confessar que havia parlat abans amb el futbolista de Martorell. «Sé que la seva posició natural és la de defensa central, però pot jugar de migcampista; ho hem vist en els entrenaments i ho fa molt bé», el va elogiar. L’ha vist, a més, sa, ja que una fasciïtis plantar al peu esquerre, segons va comunicar el club, li va impedir viatjar a Vallecas i disputar minuts.

L’equip, no l’individu

A més de tenir aptituds, García ha de tenir l’actitud i la predisposició a exercir aquesta nova funció per a fer-ho al màxim nivell. I la té, perquè veu en aquesta posició una oportunitat per a consolidar-se no només a la plantilla, sinó també a l’onze inicial. El centre de la defensa està ben cobert per Pau Cubarsí i Íñigo Martínez, i encara pendents de la tornada sobre la gespa de Ronald Araujo. La urgència està en el pivot defensiu. «En aquestes circumstàncies és positiu que hi hagi jugadors versàtils, capaços de jugar en diverses posicions», explicava Flick al·ludint a Eric i Raphinha, el brasiler en les posicions ofensives, «però el que importa és l’equip, no l’individu».

Un lema, una consigna, que Flick va establir des del primer dia en el vestidor i que veu complir-se per part de tots els seus jugadors. El suport dels companys a Bernal després de la seva lesió ha reforçat aquesta sensació de germanor a l’equip, la qual cosa li complau enormement. «M’encanta la mentalitat en general que veig, perquè només guanyarem amb aquesta mentalitat d’equip, d’unió, d’anar tots a l’uníson», explicava, emmarcant la resposta d’Eric en aquest esperit. «Eric m’ha dit que sí, que aquí estarà» per a cobrir les posicions que necessiti l’equip.

El martorellenc ja sap el que demana Flick en aquesta demarcació, «necessitem un Busquets», va exposar com a model de referència. Ho saben tots els futbolistes, als qui el tècnic els ha explicat el model concret de joc i les funcions que demanda de cada posició.

Absent l’enyorat capità, el tècnic no pot comptar amb les altres dues opcions més naturals per a ocupar la posició de pivot defensiu. Dos lesionats de llarga durada: una declarada, la de Andreas Christensen, víctima d’una tendinopatia de la qual el club es va aprofitar per a inscriure l’egarenc Dani Olmo a la competició domèstica després de perdre’s els dos primers enforntaments.

L’altra és la consolidada, la de Frenkie de Jong, que es va lesionar el 21 d’abril. El jugador neerlandès encara tem l’amenaça del quiròfan, ja que no s’ha dissipat completament. Flick espera poder incorporar-lo a la plantilla a la tornada de l’aturada de seleccions, que començarà després del Barça-Valladolid, corresponent a la quarta jornada de lliga.

El Madrid, obligat a no fallar

Qui sí que té pressa de debò per retrobar-se amb les sensació positiva de la victòria és el Reial Madrid de Carlo Ancelotti, que després de deixar-se dos valuosos punts al feu de Las Palmas, veu com el Barça li obra un marge que pot arribar a ser preocupant. De moment quatre punts semblen fàcilment remuntables, però un altre empat just abans de l’aturada de seleccions podria ser un escull important quan tot just s’han disputat 12 punts.

Qui segur que té la intenció d’aprofitar l’impuls de la golejada a l’Osasuna és el Girona FC. Els de Míchel buscaran estrenar-se amb triomf a domicili a l’estadi Ramón Sánchez Pizjuán, davant d’un Sevilla que encara no coneix la victòria i només ha aconseguit rascar un parell d’empats en els tres partits que ha disputat fins ara.