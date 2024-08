L'home per home de la nova plantilla del Baxi: primeres impressions

El nou projecte del Baxi Manresa ja fa un parell de setmanes que s'exercita al Nou Congost amb l'objectiu de crear un grup unit i competitiu des dels primers compassos de Lliga. Diego Ocampo és l'encarregat de fer funcionar una plantilla amb fins a nou novetats, però que la pretensió d'aprofitar la línia ascendent de la temporada passada per a donar moltes alegries a l'afició. Fins ara només se'ls ha pogut veure en un enfrontament de pretemporada, però a continuació fem un repàs de què podria aportar cada membre del primer equip.

La plantilla de la temporada 2023-24

Diego Ocampo: un entrenador amb les idees molt clares

L'entrenador del Baxi, Diego Ocampo / BASQUET MANRESA

Diego Ocampo arriba a Manresa amb la intenció de fer seu un projecte que hereda directament, tot i que amb baixes, de Pedro Martínez. Sap que jugar a un ritme alt i a moltes possessions és la recepta de l’èxit al club i acompanya l’actitud que busca dins la pista des de la banqueta. Té molta confiança amb els joves i segur que els donarà moltes oportunitats.

Dani Pérez (base): experiència i excel·lència per organitzar

El jugador del Baxi Dani Pérez / Bàsquet Manresa

Dani Pérez afronta la seva cinquena temporada al Baxi amb l’encàrrec de continuar sent la referència organitzadora de l’equip. Té la capacitat de llegir quan s’ha de córrer i quan convé jugar a ritmes més pausats. Si les lesions el respecten, hauria de ser un dels protagonistes d’aquest nou projecte, a més de ser un bon guia per al jove Mario Saint-Supéry.

Retin Obasohan (base): l'exterior amb un físic més exhuberant

El jugador del Baxi Retin Obasohan / Bàsquet Manresa

Retin Obasohan aterra a la capital del Bages amb la tasca de ser el baluards defensius exterior. Ha de ser el jugador encarregat d’incomodar els jugadors perimetrals rivals i no permetre que trobin cistella amb facilitat. Arriba tocat del peu, però en principi estarà disponible per ser un home important a la rotació en el debut de l’equip en competició oficial.

Mario Saint-Supéry (base): talent jove i molta màgia a desenvolupar

Mario Saint-Supéry, jugador del Baxi / Bàsquet Manresa

Mario Saint-Supéry arriba a Manresa de la mà del seu mentor, Diego Ocampo. És el més jove de la plantilla, però segurament un dels que més talent en brut té a les seves mans. Si manté la línia de progressió que ha anat seguint serà un jugador de refresc que aportarà molt a l’equip. La seva polivalència el permeten, si convingués, actuar d’escorta.

Cameron Hunt (escorta) el màxim responsable de garantir punts

Cameron Hunt, en una imatge d'arxiu / Bàsquet Manresa

Cameron Hunt és el jugador de la plantilla que, sobre el paper, més punts hauria d’aportar a l’equip. És un gran generador amb la pilota per ell mateix, però també per la resta de l’equip. Defensivament no és brillant, però té molt bona activitat de mans i no serà un forat. La seva experiència a Europa hauria d’ajudar molt l’equip a la Champions.

Santiago Vescovi (escorta): un tot terreny amb molta visió del joc

Santiago Vescovi, jugador del Bàsquet Manres / Bàsquet Manres

Santiago Vescovi és segurament un dels jugadors amb menys expectatives sobre les seves espatlles. Una circumstància que segur que aprofitarà per créixer. És polivalent i tant aviat podria jugar minuts d’anotador principal com de distribuïdor del joc. Serà el seu debut a Europa, però la seva llarga trajectòria als EUA el fan un jugador molt complet.

Guillem Jou (ala): l'encarregat de transmetre la cultura als nous

Guillen Jou en una imatge d'arxiu / Baxi Manresa

Guillem Jou és, sense cap mena de dubte, el capità i l’ànima de l’equip. Ha de ser el líder vocal dins del vestidor i el màxim encarregat de transmetre als nous jugadors la cultura i manera de viure el bàsquet a la ciutat. Sobre el parquet, haurà de continuar aportant aquella energia incombustible que el caracteritza, i creuar els dits perquè les lesions el respectin.

Musa Sagnia (ala): un dels puntals a l'hora de defensar

Musa Sagnia / Bàsquet Manresa

Musa Sagnia és dels jugadors que enguany s’hauria de reivindicar. Ve de ser un dels puntals defensius de l’equip i la seva enorme envergadura el permeten ser un dels homes més mòbils i intercanviables de la plantilla. L’any passat ja va perdre la por a mirar cap a cistella i aquesta temporada hauria de ser la definitiva per certificar un gran pas endavant.

Álex Reyes (ala): l'amenaça exterior més pura

Álex Reyes, jugador del Baxi / Bàsquet Manresa

Álex Reyes apunta a ser l’amenaça exterior més pura i, segurament, fiable de l’equip. El seu rol serà essencial no només per engreixar el seu casaller estadístic, sinó per forçar els defensors rivals a mantenir-lo sempre vigilat. Una circumstància que hauria d’oferir molts espais a la pintura perquè la resta de companys trobin accions a prop de la cistella.

Marcis Steinbergs (ala-pivot): el millor interior per defensar el perímetre

Marcis Steinbergs en una imatge d'arxiu / Bàsquet Manresa

Marcis Steinbergs afronta la quarta temporada en dinàmica del primer equip, la primera sense Pedro Martínez a la banqueta. L’entrenador barceloní el va modelar fins a convertir-lo en una de les revelacions de la temporada anterior. És l’únic interior que es manté respecte la temporada passada, però continua sent el més versàtil a l’hora de defensar.

Derrick Alston Jr. (ala-pivot): la versatilitat d'un ala amb cos d'ala-pivot

Derric Alston Jr. / Bàsquet Manresa

Derrick Alston Jr enceta el seu quart any lluny dels Estats Units i aterra per primera vegada a la Lliga ACB. El seu físic privilegiat i la seva enorme facilitat per a moure’s i posar la pilota a terra li donen un gran avantatge respecte a gairebé qualsevol defensor amb qui estigui emparellat. Deixarà el seu segell en més d’una de la jugades destacades cada jornada.

Bodian Massa (pivot): un baluard en defensa i hàbil distribuint

Bodian Massa, jugador del Baxi / Redacció

Bodian Massa és un jugador que arriba a la capital del Bages després d’una línia de progressió molt marcada a la seva trajectòria. Serà la seva primera experiència fora de França, però el seu pas per l’Eurocup n’avalen la seva validesa. Comença la temporada amb una lesió muscular, però la seva habilitat per distribuir la pilota ha de ser un talent a explotar.

Emanuel Cate (pivot): l'interior amb més facilitat pel joc per parelles

Emanuel Cate / Bàsquet Manresa

Emanuel Cate torna a la Lliga ACB després de dues magnífiques temporades al Cluj de la seva Romania natal. El seu coneixement de la com es juga a Espanya i el bagatge adquirit en el seu anterior club, el fan un pivot molt interessant. Ha demostrat ser molt efectiu en el joc per parelles, i segur que aprofitarà cada minut a pista del qual disposi a Manresa.

Chuba Ohams (pivot): el màxim intimidador de la plantilla

Chuba Ohams / Bàsquet Manresa

Chuba Ohams va ser la darrera de les nou incorporacions d’aquesta temporada, i arriba a Manresa com un magnífic intimidador. Les seves virtuts físiques permeten que pugui sumar als dos costats del parquet, i a més, ho pot fer sense la necessitat de tocar molta pilota. Anotar amb comoditat a la zona manresana no serà gens fàcil amb ell a pista.

Subscriu-te per seguir llegint