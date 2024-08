L'atleta de Sant Vicenç de Castellet Clara Bozo completa els 101 km de la UTMB amb menys de 18 hores

L’atleta de l’Avinent Manresa Clara Bozzo va aconseguir baixar de les 18 hores en la prova dels 101 km de l’Ultra Trail Mont Blanc (UTMB), en entrar a la meta de Chamonix amb un temps de 17h44’33’’. La corredora de Sant Vicenç de Castellet, entrenada per Joan Lleonart, va quedar 14a de la seva categoria d’entre 40 i 44 anys, i segona espanyola.

Bozzo va competir en la categoria CCC, de 101 km i 6.062 metres de desnivell positiu. Des de la sortida de Courmayeur divendres a les 9.00 del matí, Bozzo es va mantenir entre les posicions 800 i 900 per anar avançant i entrar en el lloc 350. La posició li va valdre ser la 64a en la classificació femenina absoluta, la 14a en la seva categoria d’edat, d’entre 40 i 44 anys, i la segona espanyola.

L’atleta amateur de l’Avinent Manresa, va aconseguir el seu objectiu principal que era acabar els 101 quilòmetres en menys de 18 hores, en fer un temps de 17h44’33’’.

L’UTMB està considerada com el campionat del món del trailrunning. La seva duresa és excepcional, com es demostra cada any amb el nombre altíssim d’abandonaments que hi ha. A l’edició d’aquest 2024, dels 2.2700 corredors que van ser a la línia de sortida, només el 28% van arribar a l’arribada de Chamonix. n