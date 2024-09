El CE Manresa genera dubtes en el darrer partit de preparació i encaixa la quarta derrota de la pretemporada contra el CP San Cristóbal (0-1)

De la pitjor manera possible, sempre que no esdevingui un punt d’inflexió que permeti a la formació de Mikel Azparren recuperar la seva millor versió en l’estrena a la lliga, diumenge vinent, al terreny de joc de la UE Vilassar de Mar (18 hores). El Centre d’Esports Manresa va encaixar una dolorosa derrota en el partit de presentació davant de l’afició blanc-i-vermella, un matx que va enfrontar els manresans amb una formació de la seva mateixa categoria, el CP San Cristóbal (0 a 1). Els amfitrions van ser superiors al seu oponent durant els primers setanta minuts de joc i van generar quatre ocasions de gol que van desaprofitar. En contraposició, els visitants es va valer de la manca d’encert dels locals per segellar el triomf en el temps de recuperació del segon període (min 93).

L’ensopegada en el tradicional partit de Festa Major és la culminació d’una setmana dissortada per al conjunt entrenat per Mikel Azparren en la qual s’ha trencat la prometedora dinàmica que protagonitzaven els blanc-i-vermells des de l’inici de la pretemporada. En només cinc dies, les expectatives s’han transmutat en dubtes. No endebades, el CE Manresa va encaixar una històrica derrota (0 a 1) contra el FC Pirinaica (Primera Catalana) en el triangular que ambdues formacions i la UD San Mauro (Lliga Elit) van jugar, dimecres, al Municipal de Santa Margarida de Montbui. Després, els blanc-i-vermells van signar taules sense gols amb el conjunt amfitrió. Dissabte, dos gols en els darrers minuts de joc, van permetre als bagencs dissimular la magnitud de la derrota cedida al feu d’un altre equip de la Lliga Elit, el Vilanova CF (3 a 2).

Pel que fa al partit contra el CP San Cristóbal, el CE Manresa va mostrar un notable repertori de joc ofensiu durant un primer període en el qual el porter egarenc Carles Segura va neutralitzar amb una gran aturada una enverinada gardela armada per Moha Ezzarfani arran d’una jugada com a extrem de Tom Diawara (min 7). El mitja punta martorellenc va assistir Eloy Gila, vuit minuts després, però el xut ras i creuat del davanter sabadellenc es va perdre arran de la base del pal dret de la porteria vallesana. Per últim, la rematada de cap d’Aleix Díaz, després d’una centrada de Tom Diawara, va sortir ben a prop de la creueta superior dreta (min 45+2).

Quan tot just s’havien consumit tres minuts de la represa, Moha Ezzarfani va estavellar una canonada al travesser. El CE Manresa es va diluir en el tram final de l’enfrontament i Izuchi (min 93) va sentenciar la quarta derrota blanc-i-vermella de la pretemporada.