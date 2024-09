El Sala 5 Martorell, rival d'entitat per a la presentació del Covisa Manresa al Pujolet

El Covisa Manresa es prepara per enfrontar-se al Sala 5 Martorell, un rival d’entitat, en el 45è Trofeu Les Codines que es disputarà aquest dimarts a partir de les 20.30 h al Pavelló Municipal del Pujolet. El partit servirà per fer la presentació del primer equip per a la pròxima temporada.

El Trofeu les Codines, torneig que es disputa durant la pretemporada i ha rebut equips de prestigi com l’Illes Balears Palma Futsal, el vigent campió d’Europa, serà l’escenari ideal per fer la presentació del primer equip del Covisa Manresa per a la pròxima temporada, i permetrà a l’afició veure les cares noves del conjunt de Paco Cachinero.

En aquesta edició del torneig, el rival escollit ha estat el Sala 5 Martorell, equip que va aconseguir l’ascens a Segona Divisió fa dues temporades. Els del Baix Llobregat, que s’han endut el trofeu en les sis ocasions que l’han jugat, buscaran repetir la gesta dinou anys després de fer-ho per última vegada, l’any 2005.

El partit servirà per conèixer les noves incorporacions del conjunt manresà, anunciades durant el mes passat. Són el porter Imad Ruiz, provinent del Sala 5 Martorell i amb experiència en l’ascens a Segona Divisió; l’ala Héctor Pavel, que arriba de l’Albacete i també va disputar l’ascens amb els del Baix Llobregat; l’ala Lleïr Mujal, procedent del Solsona i de dinou anys, ràpid i amb unes bones xifres golejadores; i l’ala Pep Costa, provinent del CN Sabadell i amb passat al club manresà.

Per altra banda, el Covisa Manresa haurà de fer front a les baixes de Marc Cella, ara al Sala 5 Martorell; Aleix Pérez, que ha marxat a La Barca Monistrol de Tercera Divisió; Aaron Lozano, ara al Salou; i Mario Silva.

Amb tot això, el primer equip del Covisa Manresa 2024/2025 estarà format per Oriol Blasco i Imad Ruiz a la porteria: els tanques Ambrós i el juvenil Mellado, els ala Carlos Lavado, Lleïr Mujal, Héctor Pavel, Pep Costa, David Lozano, Ivan Martín, Asis, Aarón Riera i Uri; i Terri com a ala pivot.

El cos tècnic, encapçalat per l’entrenador, Paco Cachinero, estarà format també per Xavier Mañosa, entrenador adjunt i preparador de porters, Artur Negro, preparador físic, Dídac Negro, fisioterapeuta, i Kei Caro, coach esportiu.

A la pretemporada el Covisa ja ha disputat tres partits. Primer, un triangular contra l’ENFAF Andorra i el Vilomara, tots dos de Tercera Divisió, on va sortir victoriós. I dissabte va guanyar al Salou, també d’una categoria inferior, per 2 a 6.

El primer partit de la temporada es disputarà el pròxim 14 de setembre, quan el Covisa rebrà l’Escola Pia Sabadell al Pujolet. Abans, però, es veurà les cares amb el CN Sabadell, rival de la mateixa categoria, en l’últim enfrontament de la pretemporada, el dia 7 a les 16.30 h a Sabadell.