Èxit rotund en la primera edició en què el 3x3 de Festa Major surt al carrer

Èxit sense precedents de la dotzena edició del 3x3 de Festa Major a Manresa. Una setmana abans del torneig ja s'havien omplert totes les places per a equips participants, i la gran novetat d'enguany, jugar les finals de cada categoria al bell mig de la capital bagenca, a la plaça Neus Català, van posar la cirereta al pastís d'una jornada amb bàsquet per a totes les edats i nivells. Xavier Silva, president de l'Associació Esportiva La Salle Manresa, l'entitat organitzadora, es va mostrar molt satisfet de reunir "300 participants repartits en 79 equips" en una edició que apostava per apropar el 3x3 a la ciutat i que el públic va respondre omplint les escales de Crist Rei.

Però la idea de jugar les finals amb l'església de Crist Rei com a teló de fons no era nova: "l'any passat ja ho vam proposar a l'Ajuntament per a commemorar el centenari de la Federació Catalana de Basquetbol, però no va ser possible. Enguany, en canvi, ser la capital europea de l'esport ha acabat de convèncer el consistori per a fer-ho una realitat", sentenciava Silva. I és que instal·lar una pista temporal al mig del passeig no és una feina fàcil, "la va llogar l'Ajuntament a la federació, i la vam muntar el mateix dissabte al matí. Crist Rei és un entorn molt demandat durant la Festa Major, sobretot dissabte al vespre" reconeixia.

El 3x3 va comptar amb 300 participants i 79 equips / Ajuntament de Manresa

Però l'esforç "va valdre la pena". Les imatges dels finalistes donant-ho tot per a convertir-se en els guanyadors de la seva categoria i rebre el reconeixement de ser el millor equip sota l'atenta mirada d'un públic que "omplia les escales de l'església" que actuaven de grada natural i que poblaven les tanques que recloïen la pista, eren "espectaculars". Els vencedors de cada categoria van ser guardonats amb diversos premis, cortesia d'algun dels patrocinadors de l'esdeveniment, com vals de descompte a comerços, ampolles de vi o tallades de cabells gratuïts.

Participació històrica

Fer un pas endavant tan significatiu pel que fa a l'entorn on es jugava el torneig imperava una gran capacitat organitzativa, "a partir de les cinc de la tarda, havíem de dividir-nos i això era una novetat que no podíem subestimar". Els 300 participants repartits en 79 equips és la xifra més elevada d'inscripcions que s'havia assolit mai en les dotze edicions de 3x3, "tot i les dificultats, crec que ho vam gestionar bé, encara que he de reconèixer que va ser una tasca esgotadora". Tot i això, el president de l'entitat organitzadora es mostrava satisfet, ja que "tots els participants van acabar el dia molt contents".

Les onze finals de cada categoria no només es van disputar en una pista reglamentària del circuit de 3x3 de la Federació Catalana de Basquetbol, sinó que també van comptar amb la presència de dos col·legiats federats de l'especialitat. "Va ser un gran encert, perquè aportaven una autoritat a pista que era molt positiva en jugades dubtoses" confessava Silva.