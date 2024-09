Núria Marquès es penja el segon bronze i aspira a una altra medalla

Núria Marquès es va penjar ahir el seu primer metall dels Jocs Paralímpics de París. La nedadora de Castellví de Rosanes ja s'havia quedat a les portes de la primera medalla a la capital francesa en els 400 metres lliures S9, i finalment, sent la primera a nedar en el relleu 4x100 estils mixt, va assolir el seu cinquè metall en la seva tercera participació en uns Paralímpics. Avui, la nedadora de 25 anys s'ha classificat per a una nova final, la dels 100 metres esquena S9, que disputarà aquesta tarda, a les 17.44 h a la piscina de La Defénse de París.

Marquès va fer equip amb el sabadellenc Óscar Salguero, la terrassenca Sarai Gascón i el guipuscoà Íñigo Llopis. La nedadora del Baix Llobregat nord va ser la primera a llançar-se a l'aigua, acabant els primers 50 metres en tercera posició, un lloc que va mantenir en la finalització del seu esforç. A partir d'aleshores, Salguero li va prendre el relleu, Llopis va consolidar les opcions de podi i Gascón el va acabar certificant mentre tots quatre esclataven d'emoció quan l'egarenca tocava la paret.

I avui, gràcies a una gran actuació a les semifinals dels 100 metres esquena S9, la castellvinenca tornarà a optar a penjar-se un metall preciós del coll. La sèrie matinal ha estat gairebé perfecta. Un bon impuls i primeres braçades l'han situat frec a frec amb una de les principals favorites de la prova, la brasilera Mariana Ribeiro, i a partir d'aleshores Marquès no ha fallat. Ha mantingut un bon ritme en els darrers 50 metres i s'ha acabat classificant com a segona de la seva sèrie i entra a la final d'aquesta tarda (17.44 h) com la tercera millor classificada.