Núria Marquès repeteix la plata que ja va aconseguir a Rio i Tòquio

Núria Marquès ha revalidat a La Défense de París la plata en els 100 metres esquena S9 que ja va aconseguir als Jocs Paralímpics de Rio de Janeiro i posteriorment als de Tòquio. És el segon metall que es penja la nedadora de Castellví de Rosanes a la capital francesa, després d'assegurar-se un bronze, ahir, en el relleu 4x100 estils mixt 34 punts. Amb aquests dos metalls, la nedadora del Baix Llobregat nord ja n'acumula sis i iguala el màxim nombre de medalles que ha aconseguit en una edició dels tres Paralímpics en què ha participat.

Després de ser la segona més ràpida de la seva sèrie classificatòria, Marquès es plantava a la final de la seva disciplina estrella amb la tercera millor marca, només per darrere de l'estatunidenca Christie Raleigh-Crossley i la brasilera Mariana Ribeiro. Els primers 50 metres de la prova ja deixaven entreveure el final. Les tres nedadores amb millor temps al matí es destacaven. Només faltava decidir quina medalla tocava a cadascú. L'or es va definir amb rapidesa, ja que ningú va poder seguir el canvi de ritme de Raleigh-Crossley. El segon graó del podi va estar més ajustat, de fet, no es va decidir fins al darrer impuls, quan Marquès es va esprémer per a revalidar el metall que ja s'havia penjat a Rio i a la capital japonesa.

La nedadora de Castellví de Rosanes ja ha participat en quatre de les cinc proves en què estava inscrita a París. I una prova del bon estat de forma amb el qual ha arribat a París és que en totes elles ha accedit a la final. Va ser sisena en els 100 metres esquena SB8, es va quedar a les portes del podi als 400 metres lliures S9, va assolir el bronze en el relleu 4x100 metres estils mixt 34 punts, i avui s'ha penjat la plata als 100 metres esquena S9. Marquès iniciarà la seva darrera prova als Jocs Paralímpics de París dijous a les 10.39 h, disputant els 200 metres estils individuals SM9.