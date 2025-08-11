Futbol/Lliga F
La sesrovirenca Jana Fernández estaria negociant la seva sortida del Barça femení
La defensa subcampiona d'Europa aquest estiu amb Espanya integraria l'ambiciós projece de les London City Lionesses, acabades de pujar a Primera, i la seva sortida ajudaria al joc net econòmic del club
Laia Bonals
El Barça s'exposa a una altra marxa sensible. Segons ha pogut saber El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, la defensa de Sant Esteve Sesrovires Jana Fernández, de 23 anys, és a prop de tancar la sortida de l'equip blaugrana per fitxar per London City Lionesses, propietat de Michele Kang. La gran empresària francesa, propietària de l'Olympique de Lió entre altres clubs, està reforçant el club londinenc, que ha pujat a la Women's Super League aquest any. S'està esperant els tràmits burocràtics per a la seva inscripció a la competició.
Fernández, subcampiona europea aquest estiu amb la selecció espanyola, es va formar a la Barça Academy des del 2014 i va escalar per totes les categories inferiors fins a debutar amb el primer equip el 9 de novembre del 2018, amb tan sols 16 anys i 9 mesos. Aquest debut la va convertir en una de les futbolistes més joves a vestir la samarreta blaugrana des de la professionalització de l'equip femení. L'estiu del 2020 va signar el seu primer contracte professional amb el club. El seu palmarès és impressionant: ha guanyat sis Lligues F, cinc Copes de la Reina, cinc Supercopes d'Espanya i tres UEFA Women's Champions League (2020-21, 2022-23 i 2023-24).
La defensa, que ha anat guanyant solvència i fermesa amb el pas de les temporades, va patir una greu lesió del lligament encreuat anterior que la va mantenir més d'un any allunyada dels terrenys de joc. "Hi va haver molts moments de dubtes. Però aquest any m'he trobat molt a mi mateixa, tant personalment com futbolísticament. Estic trobant la versió de la Jana que vull ser, que és molt important per a mi. Estic feliç i contenta, en un moment vital molt bo i espero que duri", va dir en una entrevista amb El Periódico abans del final de la Champions de Lisboa.
Amb la marxa de Jana, que podria ser necessària per al joc net econòmic de l'entitat, serien sis les sortides durant aquest mercat estiuenc. Més enllà de la defensora, ja han marxat del Barça aquest estiu Ingrid Engen, després de finalitzar contracte, Ellie Roebuck (que ha fitxat per l'Aston Villa) i Fridolina Rolfö (encara sense equip) després de rescindir el contracte, Bruna Vilamala (Club Amèrica mexicà) i Martina Fernández (Everton), mitjançant traspàs. A més, també han marxat jugadores del filial, com la defensa de Montmajor Judit Pujols, que ha fitxat pel Wolfsburg.
- La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
- L'app de Manresa que triomfa a tot el món: pacients de 80 països ja la fan servir
- La Seu canvia de pregoner de la Festa Major davant les crítiques a les xarxes socials
- Compte enrere per a l’eclipsi del segle: Catalunya ja prepara un mapa detallat amb els millors llocs per gaudir d’aquest fenomen
- Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
- Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
- Cau a Manresa i la Seu una banda que va guanyar 10 milions d’euros venent mobles falsos de disseny exclusiu
- El pilot de Fórmula 1 Franco Colapinto viu de prop la Cabra d’Or de Moià