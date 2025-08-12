La RFEF deixa el Som Maresme fora de la Tercera Federació
L'equip no podrà ser inscrit a la categoria del CE Manresa per deficiències en el procés i podria ser rival del San Mauro a Lliga Elit
La Reial Federació Espanyola de Futbol ha deixat el Som Maresme FC fora del grup cinquè de la Tercera Federació, categoria en què competeix el CE Manresa, a causa de deficiències en el procés d’inscripció. Així, el club maresmenc podria ser rival del San Mauro a Lliga Elit si compleix amb els requisits mínims i amb el termini de cinc dies hàbils per inscriure-s’hi. En cas de no fer-ho, només podria registrar-se a Quarta Catalana. Mentrestant, compta amb un termini de 48h per presentar un recurs.
El seu president, Sedrak Petrosyan, que en va agafar la propietat a l’hivern d’aquest any, ha explicat, en declaracions a Mundo Deportivo, que “el motiu pel qual ens han denegat la inscripció és una sèrie de deutes antics amb la RFEF. Es tracta d’uns pagaments que ja vam emetre en el seu dia, però que, aparentment, van arribar més tard del previst. És un tema burocràtic, un tecnicisme, només això, però els diners ja estan pagats. Ara, els deures que ens han posat són els de demostrar que ho hem fet tot correctament en temps i en forma”.
El club de Premià de Dalt, originalment conegut com a UE Llagostera, i més tard, com a UE Costa Brava i Badalona Futur, ha descendit de Segona Federació després d’una temporada marcada pels problemes institucionals i financers. Curiosament, un dels divuit fitxatges que han anunciat aquest estiu ha estat el d'Alpha Bagayoko, que arriba procedent del CE Manresa. El seu objectiu era, com a mínim, acabar en posicions de play-off d'ascens.
Si el descens administratiu s’acaba produint, els dos equips més ben col·locats per ocupar la plaça són el Vilassar de Mar, que va perdre la categoria la temporada passada com a tercer classificat per la cua, i l’Atlètic Sant Just, finalista de la promoció d’ascens.
