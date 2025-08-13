El Covisa Manresa tanca la renovació de l'equip amb vuit fitxatges
L'entrenador de l'entitat manresa, Antonio Mesa, explica que han apostat per "una combinació de jugadors joves amb altres que són més experimentats" amb l'esperança que "doni els seus fruits"
El Covisa Manresa ha donat per tancada la plantilla per a la temporada que ve. En total, la formaran catorze jugadors, vuit nous fitxatges i sis renovacions. L’entrenador de l’entitat manresana, Antonio Mesa, en unes declaracions a Regió7, va explicar que “hem apostat per una barreja de jugadors joves amb d’altres més experimentats que esperem que doni els seus fruits”.
“Hem pensat que aquesta barreja pot ser bona per l’equip. Per una banda, tindrem un grapat de joves que ens aportaran molt treball i fam competitiva, però, per l’altra, els complementarem amb jugadors amb més trajectòria, que sabran com actuar en els moments clau dels partits i de la temporada”, va afegir Mesa.
En aquest sentit, el Covisa Manresa ha incorporat a vuit jugadors. El primer d’arribar va ser Rafyta, de 30 anys i una llarga trajectòria esportiva, seguit per un ala/pivot de 25 anys anomenat Abdel Boufous i per Àlex Llucià, masquefí de 22 anys. Han tornat al club Aleix Pérez i Marc Cella, que van marxar l’estiu passat al Monistrol i al Sala 5 Martorell, així com Héctor Pastor ‘Checa’, que ho fa després de sis anys a les categories inferiors del FC Barcelona. Finalment, el terrassenc Xavi Carrillo, de només 19 anys, que fa el salt al primer equip des del juvenil nacional, i Jordi Sànchez, un tanca amb experiència a la categoria, han tancat la renovació profunda de la plantilla.
També en formaran part sis jugadors més que han renovat els seus contractes: Asis Boukhress, capità i màxim golejador històric del club, que viurà la seva tretzena temporada de blanc-i-vermell, Carles Ambrós i Aaron Riera, part de la columna vertebral dels últims anys, Oriol Blasco i David Mellado, tots dos formats a la base, i Lleïr Mujal, l’únic fitxatge del curs passat que continuarà una temporada més. No hi seran Lavado, Terri, Antoñito, Pep Costa ni Imad.
“Penso que, per acabar de tenir una plantilla del tot compensada, ens faltaria un pivot de referència. Però, provarem de generar-lo amb els jugadors que tenim, a veure quin d’ells pot fer aquesta funció, i, si cal, buscarem ajuda a les categories inferiors”, va dir el tècnic, que va afegir que “crec que hem confeccionat un grup amb gent molt ràpida, de moltíssima qualitat i contundència de cara a porteria”.
“Pel que fa a l’aspecte defensiu, això ens permetrà fer un joc basat en la pressió alta, de buscar la victòria des del primer moment en què el porter posi la pilota en joc, i, en atac, de combinació, de passades ràpides i de marcar gols a través de les transicions i les jugades d’estratègia”, va assegurar Mesa.
El Covisa Manresa es posarà en marxa dilluns que ve amb el primer entrenament de la pretemporada. A partir d’aquí, disputarà cinc partits amistosos, entre els quals en destaquen el 46è Trofeu Les Codines, en què s’enfrontaran al Peníscola, equip de Primera Divisió i vigent campió de la Copa del Rei, i el Sala 5 Martorell, de la categoria de plata. La temporada començarà el 13 de setembre fora de casa davant el Futsal Ibi alacantí, equip que ascendeix de Tercera Divisió.
