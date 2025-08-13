Bàsquet

Espanya cau eliminada amb Lituània als quarts de final de l’Europeu sub-16 (93-90)

Un triple de Kukta als darrers instants deixa fora el combinat de Carlos Flores, que havia remuntat el 74 a 66 amb què havia acabat el tercer quart

Roger Villarejo en una acció defensiva amb Kicas

Roger Villarejo en una acció defensiva amb Kicas / FIBA EUROPE

Ton Badia Lloret

Manresa

Espanya ha caigut eliminada amb Lituània als quarts de final del Campionat d’Europa sub-16 de bàsquet que es disputa a Tbilisi, Geòrgia. Un triple de Kukta en els darrers instants de partit ha deixat fora el combinat dirigit pel tècnic del Bàsquet Manresa Carlos Flores, que havia remuntat el 74 a 66 amb què ha acabat el tercer quart amb un molt bon últim període. 

La selecció espanyola, que també compta amb l’ala pivot del conjunt bagenc Guillem Ecker a les seves files, va aconseguir el pas als quarts de final després de superar Romania a vuitens per un contundent 97 a 72. Van dominar en totes les facetes i es van imposar en cadascun dels quatre parcials. De fet, en aquesta eliminatòria, Ecker va fer la seva millor actuació del campionat amb 7 punts, un triple inclòs, en gairebé 15 minuts a la pista. 

Aquesta vegada, però, i tot i imposar-se al final del primer quart per 27 a 33, Lituània ha agafat les regnes al cap de poc, encara abans d'arribar a la mitja part. En aquest sentit, ha marxat al descans amb sis punts d’avantatge (54 a 48) i els ha ampliat a vuit abans de l’últim quart (74 a 66). 

Espanya no ha abaixat els braços i ha arribat a posar-se per davant quan tan sols quedaven cinquanta-nou segons per disputar-se (88 a 89). A més, tot feia pensar que, amb la recuperació de la possessió tot just al cap de quinze segons, els de Flores podrien imposar-se, però una pèrdua de pilota d’Owalabi Hadl dins la pintura lituana ha provocat una transició ràpida i una falta personal de Rafael Corta. Buivydas ha anotat els dos tirs lliures i Lituània s’ha posat per davant. 

Finalment, ja amb l’empat a 90 i amb només dinou segons per disputar-se, Kukta ha agafat la responsabilitat i ha anotat, a l’últim segon, un triple força llunyà que no ha deixat cap més opció als de Flores, que han caigut eliminats. Aquest cop, Ecker no ha disputat ni un minut. 

