El jutge desestima la petició del Baloncesto Sevilla per poder competir a l'ACB
Amb aquesta resolució, la lliga Endesa 2025-26 la jugaran 18 equips
EFE
El jutjat de primera instància número 61 de Barcelona ha desestimat aquest dimecres l'adopció de les mesures cautelars que demandava el Baloncesto Sevilla per a participar en l'edició 2025/26 de la Lliga Endesa. Amb aquesta resolució, es reafirma la decisió de l'Assemblea del passat 24 de juliol i la lliga Endesa 2025-26 la compondran 18 equips.
L'equip sevillà va aconseguir l'ascens esportiu a principis de juny, quan es va imposar en la 'Final entre Quatre' de la Primera FEB, però l'assemblea de l'ACB del passat 24 de juliol li va negar la inscripció per a la nova temporada a causa de diverses irregularitats documentals.
Pedro Fernández, president del Baloncesto Sevilla, va recórrer aquesta decisió de l'associació de clubs -que va cursar invitació al Covirán Granada perquè ocupés la plaça de l'equip sevillà- davant la justícia ordinària i va reclamar, en la vista celebrada divendres passat a Barcelona, la seva inscripció cautelar en la competició.
Aquesta decisió deixa al club sevillà a la vora de la desaparició, ja que els seus dirigents tampoc han sol·licitat mantenir la seva plaça en la segona categoria del bàsquet nacional, la Primera FEB, i la seva no inscripció en cap competició per a la pròxima temporada l'abocaria a entrar en causa de liquidació.
