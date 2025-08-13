LALIGA
Els motius de fons que porten el Madrid a carregar contra el Vila-real-Barça de Miami
El conjunt blanc considera els EUA com un mercat estratègic que va explotar durant el Mundial de Clubs, torneig que va defensar Florentino Pérez a peu de camp del Hard Rock de la ciutat de Florida
Denís Iglesias
Com el 2018, el Reial Madrid ha tornat a oposar-se a la celebració d’un partit de LaLiga a Miami, una ciutat en la qual ve d’establir el seu campament base als EUA, un mercat que consideren estratègic. Darrere d’aquestes dues negatives va aparèixer el mateix motiu a la carta justificada: «Integritat». El club que presideix Florentino Pérez va estimar, tant al Girona – Barça de llavors com al Vila-real – Barça que un matx de la competició espanyola disputat en un altre país compromet “la legitimitat dels resultats i senti un precedent inacceptable”.
La Sèrie A també portarà un partit a Austràlia
De fons, en aquesta oposició frontal pugen motius econòmics i d’estratègia empresarial. Si finalment es porta a terme a Miami el matx de la jornada 17, el Barça i el Vila-real es veuran beneficiats pel focus que atrau la primera trobada d’aquest tipus que es disputa fora de les fronteres estatals. LaLiga, que compta amb el suport de la RFEF, exportaria una trobada del campionat regular per primera vegada en la seva història. Seria un esdeveniment pioner per a un torneig d’aquest tipus, no així per tornejos curts, una cosa habitual, per exemple, amb la Supercopa d’Espanya a l’Aràbia.
El Vila-real – Barça, per tant, seria la culminació d'una estratègia a llarg termini en què també estan involucrades altres competicions europees com la Sèrie A. La competició italià aprovava al juny la celebració de l'AC Milan – Com per al cap de setmana del 7 i el 8 de febrer de 2026. La ciutat escollida és Perth. En aquesta ocasió, la patronal italiana va aprofitar per promoure la deslocalització a causa que en aquestes mateixes dates se celebra a San Siro la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics d’Hivern 2026 Milà-Cortina.
Aquesta trobada, que no ha comptat, de moment, amb l’oposició d’altres equips, necessita l’aprovació de la FIFA, UEFA i AFC (Àsia) per a la seva celebració. Per això el Reial Madrid ha interpel·lat els dos primers organismes perquè vetin l’estratègia d’internacionalització de LaLiga de la qual no va voler formar part el 2018 i que tampoc entra en els seus plans actuals. Tot això, tot i que el 'clàssic' va ser sempre la joia de la corona que es va posar sobre la taula per jugar-se a l'estranger. El problema, cap dels dos clubs implicats està disposat a renunciar a la lucrativa localia d’un partit d’aquest calat.
La recompensa que tindran Barça i Vila-real
Aquí rau el rebuig de fons del Reial Madrid a la celebració del Vila-real - Barça a Miami. Segons les primeres estimacions, el club blaugrana podria ingressar entre cinc i sis milions pel partit del desembre del 2025. El club castellonenc, que ha dissenyat un mecanisme de compensació consistent en viatge i entrada o en descompte del carnet per als seus aficionats, rebria una compensació per cobrir els ingressos que perdria per no jugar al seu estadi habitual. Més enllà del que engloba purament el partit, l’impacte de marca d’aquesta acció va més enllà.
LaLiga acostuma a dissenyar activitats paral·leles per a aquest tipus de trobades especials, un posicionament que cobra major sentit al tractar-se d’una acció pionera en un país com els EUA que s’ha erigit com la capital del futbol en l’actual període. Aquest estiu va allotjar per primera vegada el Mundial de Clubs, un torneig que va ser considerat prioritari pel Reial Madrid. Va obtenir un botí de 80 milions d’euros per arribar a semifinals. Per contra, el Barça va estar absent en una cita que s’assentarà al calendari.
Per a l’equip que presideix Florentino Pérez, els EUA, i més en concret Miami, són places estratègiques. A la ciutat de Florida va armar el seu campament base, al qual va tornar fins i tot després de les eliminatòries, cosa que va provocar la seva absència, a causa de les tempestes, dels actes de premsa previstos com prèvia a les semifinals davant el PSG. El mateix màxim mandatari blanc va viatjar personalment en diverses ocasions a territori nord-americà,on el Madrid, segons els estudis de mercat, rivalitza amb el Barça en popularitat.
El Mundial de Clubs va permetre als blancs prendre avantatge en un país que també acollirà el Mundial 2026. Les seves rutines de consum i estadis com el Hard Rock, possible seu del Vila-real - Barça, són entorns atractius per als plans de negoci de tots dos transatlàntics. El mateix Florentino Pérez va dur a terme una acció inusual, com va ser comparèixer davant el mitjà oficial del Mundial de Clubs per posar en valor el torneig i el seu model de retransmissió per DAZN, lliure, només amb el resgistor de l’usuari.
El nou reglament de partits internacionals de la FIFA
«L’esport més global del món és el futbol, que la tecnologia ens hagi ajudat a jugar aquesta competició i que a més sigui gratis. Vol dir que els nens de tot el món poden veure el Reial Madrid. El futbol canviarà amb la unió dels grans clubs i de la tecnologia. Jo he sigut dels que més ha lluitat perquè sigui una realitat», va destacar llavors. Per desxifrar aquest missatge cal tenir en compte el projecte de la Superlliga que el president madridista va promoure i la seva plataforma Unify que promet emetre sense cost les trobades.
Però el més important, el missatge era un dard contra LaLiga de Javier Tebas, davant la qual manté una oposició declarada, plasmada en situacions com l’acord amb CVC. El mateix va passar la temporada passada davant la RFEF i l’exercici dels àrbitres. El Madrid espera l’empara de les institucions per fer valer el seu mercat als EUA. El país del fons Sixth Street, soci financer al Bernabéu, o HP, un dels seusprincipals patrocinadors, així com de l’NFL, competició que rebrà l’estadi blanc el 16 de novembre d’aquest any.
Serà la primera vegada a Espanya que se celebri un partit del gran torneig de futbol americà. Serà el Washington Commanders – Miami Dolphins, un altre partit que viatjarà fora les seves fronteres habituals, com fa anys que està passant des de fa anys amb l’NFL, protagonista d’una estratègia d’internacionalització a llarg termini. Un camí que LaLiga vol començar amb un Vila-real-Barça que el Madrid espera vetar a través del CSD, UEFA o FIFA, que va aprovar un nou reglament de partits internacionals per regular, precisament, aquest tipus de partits.
