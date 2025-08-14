Bagà acull la desena edició de la Trail Moixeró

Bagà acollirà, aquest cap de setmana, la desena edició de la Trail Moixeró. Amb sortida i arribada a la localitat berguedana, es preveu que la cursa de muntanya reuneixi més de 600 participants, 200 infants i més de 200 voluntaris, en un cap de setmana amb proves per a totes les edats, nivells i gustos.

El programa arrencarà dissabte 16 d’agost a les 17h amb dues propostes ben diferenciades: la vertical VK Roca Tiraval, una ascensió exigent, i la Moixeró XS, pensada per inicar els més petits en el món de les curses de muntanya.

El plat fort arribarà l’endemà, diumenge, amb les tres proves principals. El ja clàssic X-Trail, de 36 quilòmetres i ascens al Coll de Tancalaporta; la Trail, de 24 quilòmetres, que oferirà un recorregut més ràpid i amb vistes al Cadí; i la S-Trail, la més curta, de 12 quilòmetres i ben plena de corriols. 

L’esdeveniment, que recorrerà el Parc Natural del Cadí-Moixeró, està organitzat pels Amics de l’Atletisme i la UEC de Bagà, amb el suport de l’Ajuntament i d’altres entitats. Un dels membres de l’organització, Pep Bover, ha destacat que una de les singularitats de la prova és que ”és organitzada de dalt a baix per voluntaris. Som un grup de persones que treballem tot l’any per fer-la possible. Hi ha molta feina per fer als avituallaments, marcatge, protocols de seguretat o comunicació. Ens obsessiona oferir una experiència d’altíssima qualitat en retorn de la inscripció que paguen els participants”. 

