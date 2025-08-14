El Manresa CBF manté el bloc per afrontar el repte de l'LF2
El club bagenc debutarà a la tercera divisió estatal renovant nou jugadores i fitxant-ne tres
El director esportiu, Gerard Barbé, preveu un grup B molt igualat amb entitats de més pressupost que la manresana
Després de firmar una impecable temporada a Supercopa, culminada amb l'ascens a la Lliga Femenina 2, la tercera divisió estatal femenina, tocava renovar part del bloc que va ser responsable de la fita històrica i, alhora, reforçar la plantilla vigent per afrontar amb garanties el nou repte que tenen al davant. I així ha estat. El Manresa CBF ha fet bona la feina als despatxos tancant la renovació de nou jugadores imprescindibles i incorporant tres fitxatges que milloraran el nivell de l'equip. L'objectiu serà competir al màxim nivell en un grup B exigent i que el director esportiu, Gerard Barbé, ha qualificat de "molt igualat" donada la capacitat econòmica de molts dels rivals.
El primer dels moviments a anunciar-se va ser la renovació de la jugadora franquícia del club i una de les artífexs de la promoció esportiva, Mariona Teixidó, fitxada l'estiu passat procedent del Joventut Badalona, llavors competint a la Lliga Femenina Challenge, la segona categoria. Va tancar la temporada regular a la Supercopa amb dades d'11 punts i 8 rebots per partit, amb 14 de valoració en 21 minuts en joc amb les manresanes.
En els següents dies, l'entitat va seguir fent oficial a les xarxes diàriament la continuïtat de la majoria de les integrants del curs passat: Clàudia Gener, Queralt Ribera, Carla Ortas, Sira Beltran, Maria Sall, Laura Segués, Iona Garcia i Mar Martí, clau en l'últim partit de la fase final al Nou Congost contra La Salle Versia. A més, el club també va segellar la renovació de Marc Rovirosa, l'entrenador, i gran part del cos tècnic amb l'incorporació de Nil Riba, de l'Igualada, com a assistent. No continuen al club Sara Forés, Júlia Soteras i Júlia Muñoz
En l'apartat de les incorporacions, el Manresa CBF ha contractat Eva Almasqué, jugadora interior procedent del BF Viladecans, equip en el qual la temporada 24-25 va firmar una mitjana de 8,1 punts i 4,9 rebots per partit; Eva Páez, exterior "molt versàtil, amb gran amenaça exterior i de projecció", segons detalla Barbé, que el passat curs va militar a les files del Draft Gramenet a Supercopa; i Desirée Zafra, base jove que la temporada passada va dirigir el joc del Xerez. Des del club destaquen el físic i el grau d'intensitat com els seus punts forts que permetran al club desenvolupar una estructura de joc diferent.
Rivals durs i amb diners
La Lliga Femenina 2 estarà formada per 28 equips, dividits en dos grups de catorze. La fase regular de la lliga començarà el cap de setmana del 4 i 5 d'octubre i finalitzarà a mitjans d'abril. Els campions dels dos grups s'enfrontaran a una final d'anada i tornada el 2 i el 9 de maig en la qual el vencedor s'adjudicarà la primera plaça d'ascens a la LF Challenge. El perdedor encara tindrà una segona bala a la recambra en uns Playoffs que hauran començat en paral·lel a la final amb els equips classificats entre la segona i la quarta plaça dels dos grups. Tres eliminatòries que allargaran el desenllaç de la temporada fins a principis de juny, moment en què ja se sabrà el segon conjunt que promocionarà de categoria.
El Manresa CBF jugarà en el grup B, on haurà de mesurar aptituds contra entitats de nivell. Sense anar més lluny, s'hauran d'enfrontar als dos equips que van perdre esportivament la categoria el curs passat: el CB Arxil i l'Horbisa Spirit Greenkw Barakaldo. La resta d'integrants seran el Maristas Coruña, el Mariscos Antón Cortegada, el Mipelletymas B.F. León, l'Ointxe, l'Ibaizabal, el Siroko Gijón Basketball, l'Aceites Abriladba Sanfer i quatre representants catalans més: el Talenom Boet Mataró, el Romakuruma U.E. Mataró, el TGN Bàsquet i el Força Lleida.
Les manresanes començaran el curs el dissabte 4 d'octubre a la pista de l'Aceites Abriladba Sanfer i el debut a casa serà a la segona jornada contra un dels equips cridats a estar a la part alta de la classificació, el Horbisa Spirit Greenkw Barakaldo. Tancaran la fase regular al Nou Congost davant el Talenom Boet Mataró.
El director esportiu, Gerard Barbé, va fer una valoració positiva dels rivals del grup, sobretot pensant en els desplaçaments. "Evitem haver d'agafar vols cap a les Canàries i quatre adversaris són de Catalunya, fet que facilita les coses". Sobre l'entitat de la resta de clubs, va destacar el poder econòmic dels conjunts del nord d'Espanya per construir bones plantilles. Quant als catalans, va assenyalar el potencial dels dos equips de Mataró i el TGN Bàsquet, entitat que ha comprat la plaça i disposarà de força recursos per competir al màxim nivell. Amb tot, però, Barbé no veu cap equip destacat. "El grup estarà molt igualat".
