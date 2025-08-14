Marc Narciso guanya el 34è Obert Internacional d’Escacs de La Pobla de Lillet
El Gran Mestre, de l’equip Ateneu Colon CE del Poblenou de Barcelona, ha quedat campió del Grup A
Han completat el podi el georgià Valeriane Gaprindashvili i Jan Travesset
Redacció
Marc Narciso ha guanyat el 34è Obert Internacional d’Escacs de La Pobla de Lillet. El Gran Mestre, del Club d’Escacs Ateneu Colon CE del Poblenou de Barcelona, ha quedat campió del Grup A. Han completat el podi Valeriane Gaprindashvili (GM) i Jan Travesset.
L’edició d’enguany del torneig, valorat amb la categoria “A” del Circuit Català, ha coincidit amb el 75è aniversari del Club d’Escacs Lillet i ha tornat a batre el rècord de participació. Si l’any passat hi van participar 134 escaquistes, enguany han estat al voltant d’una centcinquantena.
El torneig se l’ha endut el Gran Mestre Marc Narciso, seguit del georgià Valeriane Gaprindashvili, que també compta amb el títol de Gran Mestre, en segon lloc, i de Jan Travesset (Sant Andreu CE), en tercer. Pel que fa al Grup B, els guanyadors han estat Juan Manuel Riesco (Beraun Bera Xake), Joaquim Pla (Olesa CE) i Carlos Vargas (Espiga de les Corts).
En motiu de l’aniversari del club, entre avui i demà es disputa un torneig especial de partides llampec. També s’ha fet un torneig de futbolí, un de passapeces i un altre de tenis taula, un concurs de puzles i un campionat de parxís. Igualment, hi ha programades diverses activitats culturals, com la projecció d’una pel·lícula, un concurs de fotografia i una excursió guiada.
