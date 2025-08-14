Ona Bonet saltarà amb les deu millors del món a la Diamond League de Silèsia

La manresana competirà demà a les 15.40h en un concurs d'alçada urbà

Ona Bonet es va penjar la medalla de bronze al Campionat d'Europa sub-20 de Tampere

La manresana Ona Bonet ha estat convidada a participar en el concurs urbà de salt d’alçada, previst per a demà a les 15.40h, de la Diamond League de Silèsia, una de les competicions amb més nivell del panorama de l’atletisme actual. L’atleta del CD Nike Running, que hi arriba amb una millor marca d’1.90m, serà al costat de les deu millors saltadores del moment. 

Bonet, de només dinou anys i encara de categoria sub-20, és l’atleta més jove en participar de la prova. La segueixen l’estatunidenca Emma Gates i l’estoniana Elisabeth Pihela, totes dues dos anys més grans que la manresana. Aquest curs, han saltat 1.91m i 1.88m, respectivament. 

També hi seran les líders del rànquing mundial de la temporada. La ucrainesa Yaroslava Mahuchikh, que sosté el rècord mundial de 2.10m que va fer als Jocs Olímpics de París de l’any passat i que aquest any ha saltat 2.02m, i l'australiana Nicola Olyslagers, la número dos, que ostenta un registre de 2.03m, la millor marca de la història del seu país. 

En paral·lel a l’alçada, també es disputarà un concurs de salt de perxa femení. Tots dos serviran de prèvia de la Diamond League que es disputarà l’endemà a l’Stadion Slaski i que comptarà amb la presència de grans estrelles. Entre elles, l’estatunidenc Noah Lyles, or olímpic, sis vegades campió del món i una de les icones de l'esport mundial. 

