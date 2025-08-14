El porter de Sallent Joan García serà el primer inscrit del Barça
El club registrarà avui l’exporter de l’Espanyol després que la Comissió Mèdica de LaLiga estableixi que la lesió de Ter Stegen és de llarga durada
Mentrestant, la junta del Barça acorda un aval preventiu de 7 milions per garantir la resta de les inscripcions
Joan Domènech
El Barça podrà inscriure avui el porter sallentí Joan García després que ahir la Comissió Mèdica de LaLiga determinés que la lesió a l’esquena de Marc-André ter Stegen és de llarga durada. L’exporter de l’Espanyol, així, podrà ser alineat per Hansi Flick en l’estrena de Lliga d’aquest dissabte a Son Moix contra el Mallorca. El club blaugrana, que va ser el que va comunicar ahir a la nit la decisió, no va especificar el temps de baixa definit finalment, tot i que amb un mínim de quatre mesos, cosa que permet alliberar un percentatge de la fitxa del porter alemany per a la inscripció del bagenc.
Quant a la resta d’inscripcions (falten Marcus Rashford, Wojciech Szczesny, Gerard Martín, a més de Marc Bernal i Roony Bardghji, que poden tenir fitxa del filial), el Barça espera també registrar-los. Tot i que els seus dirigents hagin de rascar-se la butxaca. La junta directiva va prendre ahir la decisió que es tramitin avals personals de manera preventiva, sempre que LaLiga no validi els 100 milions d’euros per l’explotació dels seients VIP, la documentació dels quals després de l’aprovació de l’auditora Crowe ja ha sigut remesa a la patronal. En cas de ser aprovat el negoci, el Barça entraria en la regla 1:1 i formalitzaria la resta de les inscripcions.
L’aval no és un recurs nou ni desconegut. Ja ho va fer la junta en el passat. És la quarta pretemporada consecutiva que el Barça té problemes per donar d’alta els futbolistes que fitxa. Si ja és difícil aconseguir un reforç amb la compromesa economia, que li suposa un llast–ha gastat aquest estiu només 27,5 milions, en tres jugadors: Joan García (25), Roony Bardghji (2,5) i Marcus Rashford (cedit)–, el conflicte continua per inscriure’ls.
Joan Laporta havia convocat una reunió extraordinària per decidir si es procedia al tràmit de l’aval, que va a càrrec dels comptes particulars dels directius que tinguin la capacitat econòmica i la voluntat d’assumir el cost d’aquestes garanties. Laporta i el tresorer Ferran Olivé van presentar el 2022 avals per valor d’11 milions per inscriure Jules Koundé abans de la tercera jornada. Es va perdre les dues primeres.
L’import de l’aval que ara es necessita i que s’utilitzaria en el cas de no poder arribar a la regla 1:1 és de set milions. I servirà per cobrir la desviació dels pressupostos de les seccions professionals. Les despeses esportives de totes (bàsquet, handbol, futbol sala, futbol femení i hoquei sobre patins) afecten el fair play del primer equip de futbol. Els directius demanarien els avals al Banc Sabadell, que en el passat recent ha donat un cop de mà al Barça en aquests menesters. El club necessita equilibrar els comptes respecte a l’exercici de la campanya passada per accedir a l’1:1.
De moment, el Barça va poder inscriure finalment Joan García per la via que Joan Laporta assumia que seria la més ràpida, la de la lesió de llarga durada de Ter Stegen. Així, la Comissió Mèdica de LaLiga, formada per Fernando Baró Pazos, Juan Pérez San Roque, Tomás Fernández Jaén i Jordi Ardèvol (aquest es va abstenir pel seu passat en els serveis mèdics del Barça), va acceptar, després de cinc dies de deliberació, la posició del club blaugrana, que defensava que Ter Stegen estaria un mínim de quatre mesos de baixa –i no tres, com havia assegurat el meta en un comunicat abans de passar pel quiròfan a França. A efectes comptables, es pot utilitzar el 50% [quatre mesos] o el 80% de la seva fitxa [més de quatre] per apuntar un jugador al seu lloc.
Els seients VIP
L’altre cavall de batalla és el de l’informe de l’auditor dels comptes del Barça sobre la venda-cessió dels seients VIP del Camp Nou. Es va anunciar fa mesos, i el club va assegurar que havia rebut part dels 100 milions obtinguts. LaLiga, no obstant, encara no ha concedit el plàcet a l’operació malgrat tenir ja la documentació, potser escamnada pels anteriors negocis que va presentar el Barça perquè li fossin aprovats els comptes.
Els problemes del Barça amb les inscripcions han sigut motiu de mofa i befa en alguns sectors. Però és un mal molt més estès que afecta diversos clubs de Primera Divisió que no poden complir les regles econòmiques de Javier Tebas.
També pendents del Camp Nou
El Barça va mostrar ahir imatges noves de les obres de l’Spotify Camp Nou, amb les banquetes, ja completades, o els seients de la nova grada d’animació. En qualsevol cas, el club encara espera poder rebre els certificats firmats de final d’obra de la tribuna i el gol sud, imprescindibles per tornar a l’estadi al setembre.
