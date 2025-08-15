Em poden multar si miro partits pirata?
La Lliga ha enviat "centenars" de demandes de conciliació a usuaris, emparant-se en una sentència mercantil d’un jutjat de Barcelona
Sergio R. Viñas
Els descodificadors pirates, ja fa més de dues dècades, van ser el mètode pioner per veure el futbol de manera il·legal sense pagar. Després en va agafar el relleu Rojadirecta amb l’arribada de la banda ampla als domicilis. Després van venir més webs, més tard aplicacions mòbils, descodificadors més sofisticats, emissions en directe a les xarxes socials... Mecanismes, tots, per accedir de franc a un producte de pagament. En definitiva, per robar-lo a un tercer.
Consumir futbol pirata ha sigut, és i serà sempre il·legal, com fer-ho amb la música, el cine o altres produccions. La justícia, però, ha fet una diferenciació entre l’esport i l’art, i ha limitat el pirateig de competicions esportives a un delicte contra el mercat i els consumidors, però no contra la propietat intel·lectual, pel fet de no considerar-se equivalent a obres literàries i artístiques. Una decisió que ha reduït penes però que no les elimina pas.
El jutjat del mercantil número 8 de Barcelona va dictar el 13 de febrer del 2024 unes diligències per les quals els operadors (Movistar, Vodafone, MasOrange, etc.) han de facilitar a la Lliga les adreces IP i les dades personals dels usuaris que accedien al futbol pirata. La decisió del jutge va ser després aclarida pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per explicar que la sentència "requereix a les operadores que facilitin les dades personals dels qui en comparteixen il·lícitament els continguts, és a dir, només dels cardsharers que redifonen a tercers el senyal i n’obtenen un lucre i no pas, per tant, dels qui només defrauden la quota".
El cas d’AceStream
És a dir, els operadors només poden facilitar informació d’usuaris que obtenen un benefici addicional al visionament del futbol pirata. Això, evidentment, afecta els qui redifonen el senyal a canvi d’una quota o d’ingressos publicitaris. Però també usuaris finals que es beneficien de manera indirecta, tot i que potser no en són gaire conscients. Afecta, per exemple, els qui consumeixen futbol pirata a través d’AceStream, una plataforma que usa la tecnologia P2P.
Sense entrar en tecnicismes, és un sistema de compartició de continguts en què no hi ha un servidor central, sinó que aprofita la connexió a la xarxa dels usuaris per a l’intercanvi de continguts. Si reprodueixes un partit de futbol de manera il·legal, facilites que tercers també ho facin i incrementes la teva capacitat d’accés a altres continguts. En resum, en certa manera vens el partit per obtenir-ne un benefici, tot i que no ho sàpigues.
A això es va agafar la Lliga per enviar "centenars" de demandes de conciliació a consumidors de futbol pirata per mitjà d’aquesta tecnologia. "L’objectiu d’aquesta mesura no és pas recaptatori, sinó dissuasiu. Conscienciar la població general que veure partits d’una manera il·legal els pot afectar en la butxaca", expliquen a la Lliga.
