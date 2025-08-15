Futbol
“Estic molt content amb la plantilla. Hem fet un salt de qualitat respecte de l’any passat”
El director esportiu del FC Pirinaica, Xavier Ribera, ha explicat que “ja veurem què passarà, però el nostre objectiu és mirar cap amunt”
El conjunt manresà disputarà demà el primer partit de pretemporada amb el Moià
“Estic molt content amb la plantilla que hem muntat. Hem mantingut el bloc de l’any passat i l’hem reforçat amb quatre incorporacions de nivell, així que crec que hem fet un salt de qualitat respecte de l’any passat”, ha sentenciat el director esportiu del FC Pirinaica, Xavier Ribera, en unes declaracions a Regió7. A partir d’aquí, “ja veurem què passarà, però el nostre objectiu és mirar cap amunt”, ha afegit.
La Pirinaica ha tornat a la feina aquesta setmana amb els primers entrenaments. Demà disputarà el primer amistós de la pretemporada davant el Moià, equip de Tercera Catalana. “És un partit que ens fa molta il·lusió. Ens han convidat a la seva Festa Major i, a més, és casa d’un dels nostres jugadors, l’Eloi Moral”. El curs passat, el jove extrem va ser el màxim golejador dels tres grups de Primera Catalana amb dinou dianes.
El partit serà l’estrena dels nous fitxatges. La llista l'encapçala Dani Santiago, “un central amb experiència i que ens aportarà els quatre aspectes que ens calen: contundència defensiva, velocitat, sortida de pilota i desplaçament en llarg” ha dit el director esportiu; seguit per Biel Rodríguez, que arriba procedent del San Mauro i que Ribera considera “un extrem extraordinari que destaca per tenir una gran capacitat golejadora, per ser molt bo tant en l’apartat defensiu com en l’ofensiu i pel seu treball i lluita en cada acció; i Max Morell, un davanter centre que prové del CF Igualada, que té experiència a Primera Catalana i categories superiors, i que “té molta arribada a l’àrea, un aspecte que hem de millorar”, ha reconegut.
El quart fitxatge és el de Marc Ávila, que torna després d’un any sense jugar i que "ens aportarà característiques similars a les de Santiago, però, que, a més, destaca per un gran domini del joc aeri". Ells dos, juntament amb la resta de defensors de la plantilla, seran els responsables de suplir la baixa, "molt sensible" per Ribera, de Soufian, que fa el salt a Tercera Federació de la mà del Cerdanyola.
També formaran part del calendari de pretemporada el FC Cardona (23/08), recentment ascendit a Primera Catalana; el CF Parets, de la mateixa categoria (30/08); el San Mauro, equip de Lliga Elit (03/09); el Santa Coloma andorrà (06/09); i l’AE Prat, que ha baixat de Tercera Federació (14/09).
Amb tot, les perspectives per a la temporada que ve "passen, com sempre, per ser el màxim de competitius possible i per continuar millorant”, ha assegurat Ribera. “Sabem que és complicat repetir el que vam fer el curs passat, però volem seguir en aquest camí. Volem ocupar les primeres posicions”, ha conclòs el director esportiu.
