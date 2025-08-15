Futbol
Jana Fernández s'acomiada del Barça i el London City n'anuncia el fitxatge
La sesrovirenca confirma la sortida del club blaugrana després d'onze temporades i es mostra contenta de tornar a coincidir amb la seva excompanya María Pérez
La defensa sesrovirenca Jana Fernández ha confirmat aquest divendres a la tarda la seva sortida del Barça, club que li ha desitjat sort en el futur. Immediatament després, el seu nou club, el London City Lionesses, ha anunciat la seva contractació, tot i no dir per a quantes temporades és.
Primer, Fernández s'ha acomiadat "de la que ha estat casa meva i on he crescut com a jugadora però, sobretot, com a persona". Després de recordar com va arribar al club fa onze anys, la defensa, que ara en té 23, va agrair els moments compartits amb les companyes, l'equip tècnic, els serveis mèdics i el personal del club i "sobretot, a la meva família. Us estimo amb bogeria". També ha tingut paraules de reconeixement per a l'afició.
Després ha estat el Barça qui ha anunciat l'acord i després el London City, equip que té com a director esportiu l'exblaugrana Markel Zubizarreta, ja n'ha tret imatges firmant i amb la nova camiseta. Ja a Londres, la jugadora s'ha mostrat contenta de tornar a coincidir amb la seva companya María Pérez i amb l'exjugadora de la Reial Societat Elene Lete i ja espera "conèixer l'entrenador i aprendre com volem jugar".
