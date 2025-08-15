Atletisme
Ona Bonet salta 1,84 metres i queda setena en el debut a la Lliga de Diamant
La manresana de Nike Running no pot superar l'1,88 en una competició guanyada per la número 1 mundial, la ucraïnesa Yaroslava Mahuchikh
La saltadora manresana Ona Bonet, que diumenge va ser bronze en els europeus sub-20 de Tampere, ha debutat aquest divendres en la màxima competició atlètica mundial més enllà dels grans campionats, la Lliga de Diamant. Ho ha fet en la dotzena de les quinze cites del calendari, la de Silèsia, a Polònia, en una prova que s'ha disputat en els carrers de la ciutat de Chorzow. Bonet ha quedat setena de les deu participants, amb un concurs net fins als 1,84 metres. Després, ha fet tres nuls sobre 1,88 i ja no ha pogut accedir a intentar marca personal, que té en 1,90.
La competició tenia un gran cartell i ha estat guanyada per la campiona olímpica, mundial i recordista universal de la prova, la ucraïnesa Yaroslava Mahuchikh. Aquesta s'ha imposat amb un salt de 2 metres justos, amb el qual ha assegurat la victòria abans de decidir no continuar saltant.
Segona ha estat la campiona mundial indoor, l'australiana Nicola Olyslagers, que ha fet 1,97 i ha errat els tres salts sobre dos metres i tercera, amb 1,91, ha quedat l'alemanya Imke Onnen. Amb aquesta competició, Bonet tanca un any esplèndid, amb marca personal, campionat de Catalunya i estatal sub-20, a part del darrer bronze.
La cita s'ha disputat el dia abans de la reunió que es farà a l'estadi. La Lliga de Diamant sol portar alguns esdeveniments al carrer perquè els aficionats puguin gaudir-ne sense necessitat de passar per taquilla. En aquesta ocasió, a més de l'alçada femenina hi ha hagu dos concursos més. El de perxa també femenina ha estat guanyat per la francesa Marie-Julie Bonnin, amb 4,70 metres i el pes, també de dones, l'ha dominat la neerlandesa Jessica Schilder, amb 19,66 metres.
- A Hisenda no se li escaparà ni un cafè: el sistema amb què ho controlarà tot a partir del 2026
- El Pont Cabradís: la cova amagada entre el Solsonès i el Berguedà que sembla treta de 'Parc Juràssic
- La Sagrada Família perd una botiga de roba de tota la vida
- «A la Cerdanya jo vaig ser un currutaco»
- Un accident amb quatre ferits obliga a tallar la C-55, a Manresa
- Alerta per forts ruixats al Berguedà, Solsonès i Alt Urgell aquesta tarda
- L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat
- Els deutes per drogues d'interns de presons com Lledoners o Brians 2 obliguen les seves famílies a delinquir