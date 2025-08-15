Atletisme

Ona Bonet salta 1,84 metres i queda setena en el debut a la Lliga de Diamant

La manresana de Nike Running no pot superar l'1,88 en una competició guanyada per la número 1 mundial, la ucraïnesa Yaroslava Mahuchikh

Ona Bonet, abans d'afrontar un salt durant el concurs de Chorzow

Ona Bonet, abans d'afrontar un salt durant el concurs de Chorzow / Sportmedia

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

La saltadora manresana Ona Bonet, que diumenge va ser bronze en els europeus sub-20 de Tampere, ha debutat aquest divendres en la màxima competició atlètica mundial més enllà dels grans campionats, la Lliga de Diamant. Ho ha fet en la dotzena de les quinze cites del calendari, la de Silèsia, a Polònia, en una prova que s'ha disputat en els carrers de la ciutat de Chorzow. Bonet ha quedat setena de les deu participants, amb un concurs net fins als 1,84 metres. Després, ha fet tres nuls sobre 1,88 i ja no ha pogut accedir a intentar marca personal, que té en 1,90.

La competició tenia un gran cartell i ha estat guanyada per la campiona olímpica, mundial i recordista universal de la prova, la ucraïnesa Yaroslava Mahuchikh. Aquesta s'ha imposat amb un salt de 2 metres justos, amb el qual ha assegurat la victòria abans de decidir no continuar saltant.

Segona ha estat la campiona mundial indoor, l'australiana Nicola Olyslagers, que ha fet 1,97 i ha errat els tres salts sobre dos metres i tercera, amb 1,91, ha quedat l'alemanya Imke Onnen. Amb aquesta competició, Bonet tanca un any esplèndid, amb marca personal, campionat de Catalunya i estatal sub-20, a part del darrer bronze.

La cita s'ha disputat el dia abans de la reunió que es farà a l'estadi. La Lliga de Diamant sol portar alguns esdeveniments al carrer perquè els aficionats puguin gaudir-ne sense necessitat de passar per taquilla. En aquesta ocasió, a més de l'alçada femenina hi ha hagu dos concursos més. El de perxa també femenina ha estat guanyat per la francesa Marie-Julie Bonnin, amb 4,70 metres i el pes, també de dones, l'ha dominat la neerlandesa Jessica Schilder, amb 19,66 metres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents