El Barça inscriu el sallentí Joan García hores abans del debut de Lliga a Mallorca
El bagenc ja apareix registrat a la pàgina del FC Barcelona, però encara no té dorsal assignat
Redacció/EFE
El sallentí Joan García, nou porter del Barcelona, ha estat definitivament inscrit en la primera plantilla blaugrana, segons apunta la pàgina oficial de LaLiga. Per tant, podrà jugar aquesta tarda en el partit de la jornada inaugural de LaLiga EA Sports contra el Mallorca.
El futbolista procedent de l’Espanyol, incorporat al conjunt del tècnic alemany Hansi Flick aquest estiu, apareix amb data d’aquest dissabte en la relació d’inscrits pel Barcelona però encara sense dorsal. Iñaki Peña apareix amb l’‘1’, i Marc Andre Ter Stegen, baixa per lesió, tampoc no té número assignat, i el polonès Wojciech Szczesny no hi figura.
El Barcelona espera, igualment, resoldre en les properes hores la inscripció de l’anglès Marcus Rashford, una altra de les incorporacions a la plantilla del Barcelona, que començarà la defensa del títol a Palma.
