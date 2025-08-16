Atletisme

Carme obre inscripcions per al dotzè cros i la quarta caminada

Les dues modalitats tindran lloc el proper 7 de setembre i ja és possible apuntar-s'hi, fins al 30 d'agost per 12 euros

Sortida d'una passada edició del cros de Carme

Redacció

Igualada

Carme celebrarà, el proper 7 de setembre, la dotzena edició del seu cros i la quarta de la caminada, que rep el nom "Carme ets tu". De moment, ja s'ha obert el període d'inscripció anticipada, que es tancarà el 30 d'agost amb el preu de 12 euros. Cal escriure al correu carmeetstu@gmail.com.

Les proves, que tenen la col·laboracio del Club Atlètic Igualada, es faran en un recorregut de cinc quilòmetres i un desnivell del 3%, dels quals el 85% és pista forestal i la resta, d'asfalt. Es pot veure més informació de la prova al compte d'Instagram @carmeetstu

